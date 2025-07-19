На очистку ливневок мэрия Новосибирска выделила еще 15 млн рублей

Департамент дорожно-благоустроительного комплекса Новосибирска ищет еще одного подрядчика по промывке (очистке) сетей ливневой канализации на улично-дорожной сети города Новосибирска. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Работы должны быть выполнены до 1 октября 2025 года.

Среди требований значатся: обеспечение пропускной способности и бесперебойного функционирования системы водоотводных сооружений города, устранение аварийных ситуаций, а также информирование заказчика по результатам обследования сетей о текущем состоянии канализационных сетей.

Уточняется, что выполнение работ по промывке систем ливневой канализации (водоотводных сооружений) включает в себя комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии и восстановлению работоспособности системы водоотводных сооружений.

При этом об объем выполняемых работ зависит от количества поступивших от заказчика заявок, а очередность — согласуется с представителем заказчика.

Победителю аукциона предстоит обследовать системы водоотводящих сооружений, очистить смотровые и дождеприемные колодцы, промыть ливневую канализацию и водопропускные трубы.

Оплата будет осуществляться по цене единицы товара (погонного метра), исходя из фактически выполненной работы, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта.

Максимальная цена контракта — 15 млн рублей, начальная стоимость погонного метра выполненных работ — 298 686,88 рублей.

Источник финансирования — средства бюджета города Новосибирска на 2025 год.

Напомним, 1 июля муниципалитет уже объявлял аукцион по промывке сетей ливневой канализации на улично-дорожной сети города на сумму 11,6 млн рублей (при стоимости погонного метра — 349,7 тысяч рублей). На участие в нем было подано 3 заявки. Победитель согласился выполнить работы за 96,5 тысяч за погонный метр (в 3,6 раза меньше начальной стоимости).

Стоит отметить, что в текущем году из-за сильных дождей улицы Новосибирска регулярно оказываются под водой. Из-за сильного ливня, обрушившегося на город вечером 17 июля, многие участки городских улиц и дворы буквально превратились в реки. Кроме того, оказалась размытой часть склона дамбы Октябрьского моста в сторону правобережья. Введен режим повышенной готовности.

Ранее редакция сообщала, что на создание ливнёвки в Новосибирске в 2025 году заложили 350 млн рублей.