Жители Новосибирска жалуются на внеплановые отключения горячей воды

Лето — время гидравлических испытаний. Иногда сроки срываются. В соцсетях и мессенджерах много жалоб от населения.

Жительница одного из жилых комплектов в Калининском районе Новосибирска, сданного в 2021 году, тоже столкнулась с этой проблемой.

— У нас в начале июня отключали горячую воду из-за гидравлических испытаний. И вот в начале августа снова отключают — опять испытания. Самое смешное, что на сайте СГК написано одно, а на карте — другое. То июнь, то август. Просто обидно, когда лето длится 12 недель, а мы 4 из них живем без горячей воды, — отметила она редакции Atas.info.

Коммунальщики признают, что проблема не в новостройке, а в старых коммуникациях и изношенных трубопроводах, которые могут быть перегружены.

По правилам Госстроя, плановое отключение горячей воды не должно превышать 14 дней, с уведомлением жильцов за сутки. Если вода не появилась, это аварийный ремонт, и УК должна сообщить о повреждениях и продлении сроков.

Ранее редакция сообщала о том, что детские лагеря в Бердске отбирают воду у жителей многоэтажки. Перебои с водой происходят каждое лето.