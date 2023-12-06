Новосибирцев приглашают на кастинг для фильма «Слово пацана-2»

Жителей Новосибирска заверили, что режиссер готов снимать вторую часть скандального сериала «Слово пацана». В социальных сетях появилось объявление о кастинге для актеров массовки.

― В декабре-январе снимаем у вас массовые сцены с участием известных актеров к крутому российскому сериалу, который выйдет в прокат весной 2024 года. Требуются люди возрасте от 14 до 60 лет, желательно с опытом исполнения ролей прохожих, бандитов, военных, полицейских, трудных подростков, родителей. Длительность смены – 6 часов. Оплата ―3,5 тысячи рублей на карту. Возможно участие в двух съемочных сменах за день, ― говорится в объявлении.

Актеров обещают оформить по договору подряда. Также гарантируют во время съёмочного процесса угощать чаем, напитками и обедом. Доставку на локации организаторы берут на себя.

Для кастинга всем желающим достаточно сделать репост и открытый доступ к странице в социальных сетях. Продюсеры хотят увидеть там настоящие фото претендентов, с которыми возможно связаться.

Съемки запланированы с 9 декабря по 5 января. Но официально режиссер драмы Жора Крыжовников еще нигде не объявлял о планах на второй сезон.

А буквально вчера, 5 декабря, в Ярославле переснимали финальные сцены первой части сериала. На площадку во дворах жилых домов пришли десятки школьников и фанатов картины, чтобы понаблюдать за любимыми актерами.

Ранее редакция писала, что Союза отцов требует запретить показ сериала, так как он плохо влияет на психику подростков.