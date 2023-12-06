Новосибирская область стала 4-й по числу миллионеров в Сибири

Новосибирская область стала 4-м регионом в СФО по количеству работников крупных и средних предприятий, получающих зарплату от 1 млн руб. В 2023 году.

По информации агентства Finexpertiza, в регионе таких сотрудников 140.

Возглавил рейтинг с высокой зарплатой в Сибири Красноярский край — 182 работника-миллионера, вторую и третью строчку заняли Кемеровская — 276 и Иркутская области — 160 человек.

Замыкает «зарплатный чарт» по Сибирскому федеральному округу республика Алтай — здесь всего два человека, которые получают миллион рублей.

Общее количество сотрудников с миллионной зарплатой в СФО в текущем году зафиксировано 842.

Ранее редакция сообщала о том, что самую большую зарплату для разнорабочего в Сибири готовы предложить в Бердске — 86 тысяч рублей.