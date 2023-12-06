Алтайский подрядчик дисквалифицирован из-за сроков установки дорожных камер в Новосибирске

Проверку исполнения контракта по установке дорожных камер провела прокуратура Заельцовского района.
― Установлено, что организация не исполнила в срок обязательства по установке 5 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД по трем государственным контрактам, ― сообщили в надзорном ведомстве.
Эти комплексы были необходимы в тех местах, где наблюдается особенно сложная аварийная обстановка. За лето 2023 года на участках произошло 8 ДТП, где серьезно пострадали люди.
Прокуратура обязала организацию все-таки исполнить обязательства, но заместителя руководителя компании пришлось дисквалифицировать на 6 месяцев.
Фото: freepik.com — wirestock
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