Алтайский подрядчик дисквалифицирован из-за сроков установки дорожных камер в Новосибирске

Проверку исполнения контракта по установке дорожных камер провела прокуратура Заельцовского района.

― Установлено, что организация не исполнила в срок обязательства по установке 5 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД по трем государственным контрактам, ― сообщили в надзорном ведомстве.

Эти комплексы были необходимы в тех местах, где наблюдается особенно сложная аварийная обстановка. За лето 2023 года на участках произошло 8 ДТП, где серьезно пострадали люди.

Прокуратура обязала организацию все-таки исполнить обязательства, но заместителя руководителя компании пришлось дисквалифицировать на 6 месяцев.