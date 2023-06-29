Новосибирцев приглашают на военную службу по контракту

В Новосибирске работают пункты отбора на военную службу по контракту.

Всего в городе работают 14 пунктов:

– в Советском районе – по адресу: ул. Ильича, 6 с 15.00 до 18.00;

– в Первомайском районе по адресу: ул. Узорная, остановочная площадка железнодорожной станции Матвеевка с 17.00 до 19.00. С 30 июня – на железнодорожной станции Инская с 7.30 до 8.30;

– в Центральном округе – на пересечении улиц Гоголя и Каменской с 10.00 до 16.00, по адресу: Красный проспект, 157 (у выхода из метро) с 10.00 до 16.00;

– в Октябрьском районе – по адресу: ул. Ленинградская, 75 (со стороны ул. Гурьевской) с 11.00 до 18.00, по адресу: Гусинобродское шоссе, 66 (со стороны Гусинобродского шоссе) с 11.00 до 18.00, по адресу: ул. Большевистская, 45/1 (ТЦ «Река») с 11.00 до 18.00;

– в Дзержинском районе – по адресу: проспект Дзержинского, 2/2 (со стороны проспекта Дзержинского) с 10.00 до 17.00;

– в Калининском районе – по адресу: ул. Красных Зорь, 1/3 (областная социальная продовольственная ярмарка) еженедельно по четвергам и пятницам с 16.00 до 19.00;

– в Кировском районе – по адресу: ул. Зорге, 179/2 (ТЦ «Династия») с 11.00 до 18.00, по адресу: ул. Сибиряков-Гвардейцев, 62 с 12.00 до 18.00;

– в Ленинском районе – по адресу: площадь им. Карла Маркса, 5 (ТЦ «Гранит») с 10.00 до 18.00, по адресу: ул. Троллейная, 130а (ТЦ «Континент») с 10.00 до 18.00, по адресу: площадь им. Карла Маркса, 1 (на площадке около ТЦ «ГУМ») с 10.00 до 18.00.