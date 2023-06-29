Прокуратура организовала проверку по факту обрушения фасада стоквартирного дома в Новосибирске

Прокуратура Центрального района города Новосибирска начала проверки исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства по факту обрушения фасада Стоквартирного дома. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Обрушение фасада произошло 29 июня, рано утром.

Отмечается, что к проверке привлечены специалисты Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Новосибирской области.

— По результатам проверки будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования, — сообщили в прокуратуре.

Напомним, Стоквартирный дом был включен в программу капремонта по линии областного Фонда модернизации ЖКХ. Ремонт был запланирован на 2021–2022 годы. Однако произведен не был. Еще в феврале текущего года жители дома жаловались на разрушение фасада и протекающую крышу.

Стоквартирный дом — восьмиэтажное жилое здание в Новосибирске, по адресу: Красный проспект, 16. Построен в 1934—1937 годах по проекту архитекторов Андрея Крячкова и Виталия Масленникова. Является памятником истории и культуры федерального значения. Изначально задумывался как ведомственное здание для проживания работников исполкома Западно-Сибирского края. Проект предусматривал устройство в доме 100 благоустроенных квартир (отсюда название).

Ранее редакция сообщала, что прокурор добился переноса ремонта крыши многоквартирного дома в Кыштовском районе на 2023 год.