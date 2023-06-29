Сеть «Красное и Белое» проверит Генпрокуратура

Депутаты Госдумы направили ходатайство о проверке крупнейшей российской сети алкомаркетов в генеральную прокуратуру, так как считают, что «в магазинах сети алкоголь подозрительно дешевый и есть все признаки того, что они торгуют суррогатом», говорится на официальном сайт российского парламента.

Кроме того, члены рабочей группы выступили с инициативой по отмене моратория на проверки бизнеса, специализирующегося на торговле алкогольной продукцией.

Предложение проверить в стране сеть алкомаркетов на наличие суррогатов было выдвинуто в ходе заседания межфракционной рабочей группы в Госдуме, сообщает пресс-служба парламента.

Согласно официальным данным российского Минздрава, в минувшем году продажи спиртных напитков крепостью 25 градусов и выше увеличились на 7,5%. Вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол считает, что нужно остановить последующий рост потребления алкоголя волевыми решениями. По словам депутата, необходимо рассмотреть вопрос о денатурации метанола или любого другого действия, чтобы отличать ядовитый метиловый спирт от этилового.

Ранее редакция сообщала, что за использование пальмового масла в молочных продуктах хотят ввести уголовное наказание.