Новосибирцев приглашают обсудить развитие парка «Березовая роща»

24 июля в молодёжном центре «Звёздный» горожане обсудят развитие парка «Берёзовая роща».

— В Дирекции городских парков продолжают разрабатывать дизайн-проект благоустройства парка «Березовая роща», — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

С мая по июнь среди горожан проводился интернет-опрос. Теперь всех, кого это интересует, приглашают принять участие в очном обсуждении.

Участники примут участие в поиске ответов на вопросы: какую роль в жизни города должна играть территория; какие принципы озеленения должны применяться; какие виды активностей или услуг должны быть в парке?

Организаторы поделят участников на небольшие группы, чтобы обсудить и разработать идеи по развитию парка.

Все предложения и результаты предыдущего интернет-опроса будут переданы разработчикам дизайн-проекта.

Ранее редакция сообщала о том, что в Березовой роще планируют разместить пункт для раздельного сбора мусора.