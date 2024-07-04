Новосибирцев приглашают обсудить развитие парка «Березовая роща»

24 июля в молодёжном центре «Звёздный» горожане обсудят развитие парка «Берёзовая роща».
— В Дирекции городских парков продолжают разрабатывать дизайн-проект благоустройства парка «Березовая роща», — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.
С мая по июнь среди горожан проводился интернет-опрос. Теперь всех, кого это интересует, приглашают принять участие в очном обсуждении.
Участники примут участие в поиске ответов на вопросы: какую роль в жизни города должна играть территория; какие принципы озеленения должны применяться; какие виды активностей или услуг должны быть в парке?
Организаторы поделят участников на небольшие группы, чтобы обсудить и разработать идеи по развитию парка.
Все предложения и результаты предыдущего интернет-опроса будут переданы разработчикам дизайн-проекта.
Ранее редакция сообщала о том, что в Березовой роще планируют разместить пункт для раздельного сбора мусора.
Фото предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска.
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