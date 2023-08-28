Полицейских, подозреваемых в убийстве школьницы, оставили в СИЗО Новосибирска

Трое полицейских, которые в 2010 году жестоко расправились с 15-летней девочкой села Яркуль Усть-Таркского района, останутся под стражей на период следствия.

— Апелляционной инстанцией Новосибирского областного суда оставлены без изменения постановления Центрального районного суда г. Новосибирска в отношении подозреваемого Алексея Бороздина и обвиняемых Евгения Бартоломея, Максима Кудрявцева и Александра Кунца, апелляционные жалобы защитников – без удовлетворения. Кунц, Кудрявцев и Бартоломей пробудут в СИЗО до 18 сентября, Бороздин — до 9 октября 2023 года, — сообщает судебный Департамент Новосибирской области.

Кроме убийства школьницы, правоохранителей подозревают и в другом, не менее тяжком, преступлении. Кунцу и еще одному офицеру Алексею Бороздину предъявили обвинение в убийстве 26-летнего Владимира Поторокина. В 2013 году его забрала полиция, после чего о нем никто ничего не слышал. А через пару месяцев молодого человека нашли мертвым.