Новосибирцев ждет шестидневная рабочая неделя перед Новым годом

Жителей России, и в частности Новосибирской области, ожидает очередная шестидневная рабочая неделя перед новогодними праздниками.
В преддверии Нового года, 23-29 декабря новосибирцы, работающие по графику 5/2, будут трудиться дополнительно 28 числа.
Выходной день переносится на понедельник, 30 декабря. 31 декабря также будет выходным днём. Жители региона смогут отдохнуть с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. В целом новогодние каникулы в этом году составят 11 календарных дней.
Выходные в декабре выпадают на: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 29, 30 и 31 декабря.
Ранее редакция сообщала о том, что в 49 тысяч рублей обойдется новогодний ужин в одном из ресторанов города.
Источник фото: Freepik / Автор — rawpixel.com
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