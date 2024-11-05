Новосибирцев ждет шестидневная рабочая неделя перед Новым годом

Жителей России, и в частности Новосибирской области, ожидает очередная шестидневная рабочая неделя перед новогодними праздниками.

В преддверии Нового года, 23-29 декабря новосибирцы, работающие по графику 5/2, будут трудиться дополнительно 28 числа.

Выходной день переносится на понедельник, 30 декабря. 31 декабря также будет выходным днём. Жители региона смогут отдохнуть с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. В целом новогодние каникулы в этом году составят 11 календарных дней.

Выходные в декабре выпадают на: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 29, 30 и 31 декабря.

Ранее редакция сообщала о том, что в 49 тысяч рублей обойдется новогодний ужин в одном из ресторанов города.