В России хотят запретить доступ к соцсетям детям до 14 лет

В России предложили запретить детям до 14 лет доступ к социальным сетям. С инициативой выступил президент ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» Рахман Янсуков. Соответствующее письмо он направил премьер-министру Мишустину, спикеру Совета Федерации Матвиенко и председателю Госдумы Володину.

— В последнее время участились обращения представителей отечественного бизнеса в ассоциацию «АВАНТИ» с жалобой на наличие запрещённого контента в социальных сетях, а также отсутствие правового регулирования доступа детей на указанные площадки, — цитируют обращение Известия.

Янсуков подчеркивает, что на данный момент в Сети действует более 10 тысяч различных сайтов террористической направленности. Также представляют угрозу для подростков закрытые сообщества и так называемые группы смерти.

Для реализации указанного предложения представители ассоциации предложили обязать платформы производить регистрацию пользователей только при помощи предоставления фото паспорта.

Стоит отметить, что инициатива о запрете доступа к социальным сетям несовершеннолетним обсуждается не первый год. Есть как сторонники этой меры, так и противники. В числе вторых — глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, считающая идею нереализуемой на данный момент.

— Любой запрет, который вводится законом, должен реализовываться на практике. Если так не происходит, то это дискредитирует государство в глазах общества. Технически идея на данный момент нереализуема. На то есть целый ряд причин. Первая — как минимум половина площадок иностранные, которые и так не выполняют требования закона. Если их нагрузить новыми обязанностями, вряд ли будут исполнять. Вторая — как установить, кто пользуется гаджетом? Ребёнок может пользоваться смартфоном родителей, и наоборот, — написала чиновница в своём Телеграм-канале.

Мизулина отметила, что в нынешних реалиях цифровые технологии активно продвигаются через систему образования и дети много времени проводят в гаджетах.

— Например, школьников, родителей и учителей постоянно просят регистрироваться в сферуме и на других платформах, участвовать в бесконечных диктантах или акциях. Оценки и задания на дом тоже можно посмотреть только в электронных журналах, либо их присылают через VK или ТГ. Как быть с этим? Авторам инициативы нужно быть немного ближе к реальности, — заявила Екатерина Мизулина.

Ранее редакция сообщала о том, что с 1 марта 2025 года вступает в силу федеральный закон о запрете продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе, энергетиков. Аналогичный законодательный акт сейчас разрабатывают в правительстве Новосибирской области.