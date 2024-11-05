Новосибирец скупал номера телефонов для оформления микрозаймов

Житель Новосибирска приобретал старые телефонные номера жителей Сахалина и Белгородской области с целью оформления на владельцев номеров микрозаймов.
— В период с августа 2023 года по октябрь 2024 года молодой человек приобретал в салонах различных операторов сотовой связи SIM-карты, а затем при помощи хакерской программы вычислял, какие из этих абонентских номеров их прошлые владельцы использовали в интернет-банкинге и не отвязали от дистанционного обслуживани, — говорится в сообщении МВД по Новосибирской области.
В частности, по данным ведомства, аферист приобрел сим-карту, номер которой не был отвязан от «Госуслуг» её прежним владельцем. Затем при помощи портала оформил займ на сумму 19 500 рублей на имя жителя Анивы.
Полицейские обнаружили и других пострадавших от новосибирского мошенниках в регионах России. Среди них была жительница Белгородской области. У задержанного изъяли технику, его подозревают в получении охраняемой информации и мошенничестве.
Проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательств вины подозреваемого.
Ранее редакция сообщала о том, что 39 курьеров-соучастников преступлений выявлено в Новосибирской области.
Источник фото: Freepik / Автор — rawpixel.com
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