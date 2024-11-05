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Новосибирец скупал номера телефонов для оформления микрозаймов

  • 05/11/2024, 17:30
Автор: Артем Рязанов
Новосибирец скупил номера телефонов для оформления микрозаймов
От действий мошенника пострадали жители нескольких регионов России

Житель Новосибирска приобретал старые телефонные номера жителей Сахалина и Белгородской области с целью оформления на владельцев номеров микрозаймов.

— В период с августа 2023 года по октябрь 2024 года молодой человек приобретал в салонах различных операторов сотовой связи SIM-карты, а затем при помощи хакерской программы вычислял, какие из этих абонентских номеров их прошлые владельцы использовали в интернет-банкинге и не отвязали от дистанционного обслуживани, — говорится в сообщении МВД по Новосибирской области.

В частности, по данным ведомства, аферист приобрел сим-карту, номер которой не был отвязан от «Госуслуг» её прежним владельцем. Затем при помощи портала оформил займ на сумму 19 500 рублей на имя жителя Анивы.

Полицейские обнаружили и других пострадавших от новосибирского мошенниках в регионах России. Среди них была жительница Белгородской области. У задержанного изъяли технику, его подозревают в получении охраняемой информации и мошенничестве.

Проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательств вины подозреваемого.

Ранее редакция сообщала о том, что 39 курьеров-соучастников преступлений выявлено в Новосибирской области.

Источник фото: Freepik / Автор — rawpixel.com

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Сахалинская область Новосибирск

Теги : номер телефона мошенник микрозайм


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