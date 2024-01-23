Причины аварий на теплотрассах Новосибирска будет расследовать спецкомиссия

В Новосибирске будет сформирована комиссия по расследованию причин коммунальных аварий.

— Эксперты получат доступ ко всей информации, которой располагает Штаб, их основой задачей станет не только определение конкретных технических причин аварий, но и выработка ясных рекомендаций, — передает слова Сергея Сёмки, заместителя губернатора и руководителя штаба, правительство Новосибирской области.

Комиссия начнет работу еще до завершения устранения последствий ЧП на объектах теплоснабжения.

Напомним, что 19 января было принято решение ввести режим ЧС в Ленинском и Кировском районах Новосибирска из-за аварий на теплосетях.

Ранее редакция сообщала о том, что проверка систем электроснабжения пройдет в зоне коммунальной аварии в Новосибирске.