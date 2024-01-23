Причины аварий на теплотрассах Новосибирска будет расследовать спецкомиссия

В Новосибирске будет сформирована комиссия по расследованию причин коммунальных аварий.
— Эксперты получат доступ ко всей информации, которой располагает Штаб, их основой задачей станет не только определение конкретных технических причин аварий, но и выработка ясных рекомендаций, — передает слова Сергея Сёмки, заместителя губернатора и руководителя штаба, правительство Новосибирской области.
Комиссия начнет работу еще до завершения устранения последствий ЧП на объектах теплоснабжения.
Напомним, что 19 января было принято решение ввести режим ЧС в Ленинском и Кировском районах Новосибирска из-за аварий на теплосетях.
Ранее редакция сообщала о том, что проверка систем электроснабжения пройдет в зоне коммунальной аварии в Новосибирске.
Фото пресс-службы СГК.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru