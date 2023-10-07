Новосибирцу вернули работу после вмешательства приставов

В Новосибирске под контролем судебных приставов незаконно уволенного мужчину восстановили на работе, сообщила пресс-служба УФССП.

— Гражданин несколько лет работал менеджером по логистике в транспортной компании, а в марте текущего года был уволен за нарушение трудовых обязанностей. Не согласившись с действиями работодателя, мужчина обратился в суд. Решением Железнодорожного районного суда приказ об увольнении гражданина признали незаконным и обязали руководство компании принять меры по его восстановлению в ранее занимаемой должности, — уточнили в пресс-службе управления. — Руководитель предприятия не торопился исполнить решение суда, в результате чего был вызван на прием к судебному приставу-исполнителю. Его ознакомили с материалами исполнительного производства, а также предупредили об уголовной ответственности.

В итоге приказ об увольнении работника отменили и внесли соответствующую запись в трудовую книжку. Кроме того, в пользу мужчины взыскано 63 000 рублей заработной платы. Права гражданина восстановлены в полном объеме.

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