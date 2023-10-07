В смертельном ДТП в Доволенском районе погибли двое молодых людей

Ночью 7 октября около 2:20 18-летний мужчина, управляя автомобиле Mitsubishi Lancer, двигался по улице Ленина села Ильинка. По предварительной информации в районе дома 129 не справился с управлением, совершил съезд в правый кювет по ходу движения, после чего наезд на препятствие с последующим опрокидыванием, наезд на ограждение и припаркованный мотоцикл ИЖ Юпитер 5. В дальнейшем произошло возгорание автомобиля. У мужчины не было водительского удостоверения

— В результате происшествия 18 -летний мужчина и 16-летняя пассажирка погибли. В настоящее время проводится доследственная проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются, — сообщил врио начальника отделения ГИБДД МО МВД России «Краснозерский» Евгения Мерцалова.

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