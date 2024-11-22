Новосибирцу, выбросившему свою собаку с балкона 5 этажа, вынесли приговор

Жителю Новосибирска, который издевался над собакой, вынесли приговор. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

Как сообщает ведомство, 17 декабря 2023 года в одном из многоквартирных домов на пятом этаже произошло трагическое событие: мужчина в порыве гнева выбросил своего питомца с балкона. Как уточнили в прокуратуре, собака укусила его и сожительницу, поэтому мужчина разозлился.

В результате жестоких действий хозяина собака получила серьёзные травмы, которые оказались несовместимы с жизнью. Чтобы прекратить страдания животного, его пришлось усыпить.

— Суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ сроком на 150 часов, — говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Однако не все люди столь бесчеловечны по отношению к животным. Например, недавно волонтеры Новосибирска приютили безносого пса. Он прошел реабилитацию, скоро сможет вернуться к нормальной жизни и дарить свою любовь новому хозяину.

Ранее редакция сообщала о том, что съевшую пса Степку женщину будут судить в Новосибирске.