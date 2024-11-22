С 2025 года богатые новосибирцы будут платить налог на доходы по повышенной ставке

Порядок налогообложения на доходы физических лиц изменится с 2025 года, рассказали в пресс-службе УФНС России по Новосибирской области. Так, ставка 13% будет применяться к налоговой базе, не превышающей 2,4 млн руб.; 15% — к совокупному годовому доходу от 2,4 млн до 5 млн рублей; 18% — от 5 млн до 20 млн рублей; 20% — от 20 млн до 50 млн рублей и 22% — к налоговой базе свыше 50 млн руб.

— Прогрессивная шкала будет применяться ко всем подлежащим налогообложению доходам налогоплательщиков, в том числе к заработной плате, отпускным, вознаграждениям по договорам гражданско-правового характера, а также к суммам выигрышей, полученным в азартных играх и в результате розыгрыша лотерей, — пояснила начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов Ирина Демиденко.

При этом, доходы, полученные от продажи имущества, от долевого участия, а также страховые выплаты по договорам страхования и пенсионному обеспечению, проценты по вкладам в банках, находящихся на территории России и по операциям с ценными бумагами и с производными финансовыми инструментами будут облагаться НДФЛ по другой схеме. Здесь будет действовать новая специальная двухступенчатая прогрессивная шкала налогообложения: налог с суммы до 2,4 млн руб. рассчитывается по ставке 13%, а с суммы дохода, превышающего 2,4 млн. руб. — по ставке 15%.

В пресс-службе ведомства уточнили, что выплаты, связанные с участием в специальной военной операции, будут облагаться налогом по-старому: 13% — с суммы всех выплат за год, не превышающей 5 млн руб. и 15% — с суммы, превышающей 5 млн руб. Это также касается выплат военнослужащим, проходящим службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту.

Напомним, в 2022 году впервые в сводные налоговые уведомления более 600 жителей Новосибирской области был включен расчет НДФЛ по ставке 15% с доходов, совокупная налоговая база по которым превышает 5 млн рублей, сообщали налоговики. С 2023 года налоговые агенты суммируют все доходы физического лица: в виде заработной платы, от долевого участия в деятельности организаций (в том числе в виде дивидендов), доходы по операциям с ценными бумагами и иные доходы для исчисления ставки по НДФЛ.

По данным Новосибирскстата, на август 2024 года среднемесячная номинальная зарплата в Новосибирской области составляла 71739 рублей. Самые большие средние зарплаты были в ИТ-сфере — 128 тысяч рублей и финансах — 114 тысяч.

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