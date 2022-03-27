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Новосибирцы активно вкладываются в недвижимость в Сочи

  • 27/03/2022, 10:23
новости Новосибирска
Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке Сочи составляет 236,4 тыс. руб., в новостройках — 258,7 тыс. руб.

Инвестиционный интерес со стороны покупателей из российских мегаполисов к недвижимости в Сочи вырос на 7,81%. Такая динамика зафиксирована по итогам февраля — марта 2022 в сравнении с ноябрём – декабрем 2021 года, констатируют эксперты компании ОНИКС-Недвижимость.

В феврале — марте этого года городом-лидером по уровню спроса на приобретение недвижимости с целью сохранения и получения дохода является Москва. Доля запросов из этого города составляет 40,58% от общего числа обращений. При этом количество запросов с конца прошлого года не изменилось.

В начале 2022 года Санкт-Петербург потерял вторую строчку по уровню спроса на инвестиционную недвижимость в Сочи. На этом месте расположился Новосибирск. Доля запросов из этого города составила 17,39%. При этом количество запросов с ноября — декабря прошлого года выросло на 71,42%.

По данным компании ОНИКС-Недвижимость, за год Эксперты компании ОНИКС-Недвижимость с марта 2021 года по март 2022 года — средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке Сочи выросла на 39,38%, достигнув отметки в 236,4 тыс. руб.

Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке за тот же период выросла на 25,38%. Сегодня средняя стоимость «квадрата» в сочинских новостройках составляет 258,7 тыс. руб.

Компания «ОНИКС» — крупнейшее агентство недвижимости в городе Сочи.

Фото pixabay — bolotina-o

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Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Сочи Новосибирск

Теги : новостройки недвижимость инвестиции


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