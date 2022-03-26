Спрос на лекарства в округе снижается

По данным Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Новосибирской области, в настоящее время ситуация с запасами лекарственных средств в субъектах Федерации округа оценивается как стабильная. По информации ООО «Агроресурсы», в первой половине марта в регионах Сибирского федерального округа спрос граждан на ряд препаратов вырос на 75-80%, после чего уменьшился на 25% и продолжает снижаться. Об этом представители компании сообщили на встрече с полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе Анатолием Серышевым.
Представители компании отметили, что опираясь на опыт, полученный во время эпидемии коронавируса, объём поставок лекарств на склады и в розничную аптечную сеть оперативно корректировался в соответствии со спросом, таким образом не был допущен дефицит востребованной продукции.
На минувшей неделе мэрия Новосибирска и Минпромтог региона также сообщали о стабилизации ситуации со спросом и лекарственными препаратами в аптеках города и области.
Фото Сибирского окружного информационного центра
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