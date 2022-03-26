Спрос на лекарства в округе снижается

По данным Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Новосибирской области, в настоящее время ситуация с запасами лекарственных средств в субъектах Федерации округа оценивается как стабильная. По информации ООО «Агроресурсы», в первой половине марта в регионах Сибирского федерального округа спрос граждан на ряд препаратов вырос на 75-80%, после чего уменьшился на 25% и продолжает снижаться. Об этом представители компании сообщили на встрече с полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе Анатолием Серышевым.

Представители компании отметили, что опираясь на опыт, полученный во время эпидемии коронавируса, объём поставок лекарств на склады и в розничную аптечную сеть оперативно корректировался в соответствии со спросом, таким образом не был допущен дефицит востребованной продукции.

В середине марта директор муниципального предприятия «Новосибирская аптечная сеть» Дмитрий Гришунин сообщал, что за первые две недели марта 2022 года спрос на лекарственные препараты в муниципальной аптечной сети вырос на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и на 20% — по сравнению с обычной ситуацией 2022 года. С 1 по 14 марта в сети было приобретено препаратов на 108 млн рублей, поставлено в сеть на 95 млн рублей. На тот момент рост цен по всей номенклатуре лекарственных препаратов в сети муниципальных аптек составил 11%, без учета инсулиносодержащих препаратов — 6-7%.

На минувшей неделе мэрия Новосибирска и Минпромтог региона также сообщали о стабилизации ситуации со спросом и лекарственными препаратами в аптеках города и области.