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В сельском хозяйстве идет укрупнение игроков

  • 27/03/2022, 13:33
новости Новосибирска
С рынка уходят мелкие фермеры и ИП, но оставшиеся увеличивают площади используемых сельхозземель.

Представленные Росстатом первые оперативные итоги сельхозмикропереписи свидетельствуют о существенных структурных сдвигах в сельскохозяйственном производстве России. Одна из основных и наиболее очевидных тенденций — укрупнение, которое выражается в уменьшении числа сельхозпроизводителей при одновременном увеличении площади используемых ими земель.

C момента Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года наиболее существенный рост площади используемых сельскохозяйственных угодий на одно хозяйство отмечен в категории крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей — в 2 раза, в категории сельхозпредприятий — в 1,4 раза.

На этом фоне сокращение числа сельхозпроизводителей в категории сельхозпредприятий составило 4,7%, в категории крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей — 41,9%.

Количество КФХ и индивидуальных предпринимателей уменьшилось, но они перешли в качество, отмечает Денис Жильцов, к.э.н., доцент департамента логистики и маркетинга Финансового университета при правительстве РФ.

— За последние несколько лет изменилось оснащение малых сельхозпредприятий, развитие получили семейные хозяйства, многие российские индивидуальные предприниматели на селе открыли модульные мини-заводы по переработке молока, рыбы, выпечке хлеба, убою скота и т.п. Связано это, прежде всего, с государственной поддержкой кредитования от Минсельхоза России, — уверен Денис Жильцов.

С реализаций правительством мер государственной поддержки АПК связывает тенденцию к укрупнению бизнеса в этой сфере и Дмитрий Завьялов, завкафедры предпринимательства и логистики РЭУ им Г. В. Плеханова.

— В целом результат переписи отражает общую тенденцию последних лет — благодаря политике импортозамещения и ориентации на экспорт агробизнес получил стимулы к развитию, но акцент был сделан, в основном, на крупных игроков. Потребность в быстром наполнении рынка требовала инвестиций, которые мелкие игроки просто не могли себе позволить, не говоря уже о том, что и масштабного быстрого эффекта в этом случае могло не произойти. Таким образом, укрупнение бизнеса стало результатом сложившейся конъюнктуры, и результат микропереписи это достаточно хорошо демонстрирует, — говорит эксперт.

новости Новосибирска

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Согласно данным Ассоциации «Теплицы России», за последние пять лет в рамках программы импортозамещения тепличное производство овощей приблизилось к полному обеспечению россиян овощами даже во внесезонный период. Так, объем производимых в России огурцов и салатов практически полностью покрывает нужды населения, а импортозамещение томатов реализовано на 60–70%. В среднем к 2021 году уровень самообеспеченности тепличной продукции в стране вырос до 75%.

Тенденция укрупнения бизнеса в сельском хозяйстве наметилась сразу после вступления России в ВТО, напоминает Дарья Швандар, к.э.н., доцент департамента логистики и маркетинга Финансового университета при Правительстве РФ.

— Выдержать мощную конкуренцию на мировом рынке могут только крупные и сильные хозяйства. Государство поддерживает это направление, всячески способствует объединению фермеров в корпоративные структуры, отраслевые союзы, ассоциации, кооперативы. Соответственно, растет общая площадь угодий на одну сельхозорганизацию, — констатирует Дарья Швандар.

Следующим важным этапом развития отечественного АПК эксперты видят не просто наращивание объемов производства, а повышение качества продукции и сдерживание продуктовой инфляции.

— Здесь может помочь только внутренняя конкуренция, причем с участием не столько крупных игроков, а малого и среднего аграрного предпринимательства. Необходимо стимулировать кооперацию и интеграцию между различными сельхозпроизводителями, обеспечивая малому бизнесу доступ к инфраструктуре и активно вовлекая их в производственный цикл, в т.ч. в рамках глобальных цепочек поставок, — констатирует Дмитрий Завьялов.

Согласно оперативной оценке Росстата, в общей сложности в сельхозмикропереписи приняло участие около 17 млн сельхозпроизводителей. Фактически было охвачено порядка 46% личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан (при предусмотренном законодательством объеме выборочной совокупности не менее 30% от объектов переписи 2016 года).

Фото pixabay — PublicDomainPictures

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Рубрики : Бизнес Агропром

Регионы: Россия

Теги : фермеры перепись агропром


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