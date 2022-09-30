Мнение бизнеса. Почему в России тормозит импортозамещение?

О целях и результатах этой работы рассказывает сопредседатель, руководитель комитета по промышленности Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ», директор ООО «Дивес Груп» Евгения Чавкина.

Не хватает информации

— Евгения, для чего вы решили провести это исследование?

— В мае сенатор Совета Федерации, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в телеграм-канале написал, что программа импортозамещения в России полностью провалена. На наш взгляд, ключевые проблемы с импортозамещением связаны с тем, что мы в принципе не понимаем, что нужно замещать. У бизнеса нет информации, производством какой продукции он может заниматься, нет реестра товаров, в которых есть потребность у компаний, работающих в России. Хотя предпринимателей, желающих выйти на сегменты выпуска импортозамещающей продукции, более чем достаточно.

— Но подобные исследования регулярно проводит Банк России…

— Они охватывают мониторингом крупные компании. Малый и средний бизнес в зону внимания ЦБ практически не попадает.

Когда мы проводили это исследование в Новосибирске, нам было важно показать, что начинать импортозамещение нужно с понимания потребностей: а что нужно рынку, где есть пробелы, которые могли бы заполнить компании малого бизнеса, на чем им можно сосредоточиться.

Кстати, в других регионах России подобные исследования уже проводятся. Мы сделали первое. В нем приняли участие компании 5 отраслей: полиграфической, легкой промышленности, машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности, производство профессиональных моющих средства (химия для пищевой промышленности), а также производство комплектующих и жидкостей для автомобилей. Результаты мы передали в Минпромторг Новосибирской области. В ведомстве обещали, что изучат полученные данные и используют их в своей работе. Мы планируем продолжать мониторинг и хотели бы расширить его на все отрасли, привлечь как можно больше участников.

Головная боль — оборудование

— Можете подробнее рассказать о результатах исследования? Какие проблемы и точки роста есть в тех отраслях, которые попали в ваш мониторинг?

— Безусловно. Например, после того, как мы опросили компании, работающие в полиграфической промышленности, выяснили, что импортозамещение оборудования в оперативной полиграфии сейчас в принципе невозможно. Весь рынок работает на технике Canon, HP, Xerox, Konica. Есть китайские аналоги, но быстрый переход на них невозможен, так как это миллионные инвестиции. Плюс качество печати на них под вопросом. При этом уже возник дефицит запасных частей к оборудованию.

На этом рынке жесткий дефицит порошковых тонеров, так как европейские бренды прекратили их поставку в Россию. Использование тонеров других производителей невозможно, так как неизвестно как это повлияет на качество печати и работу оборудования. Специальные красители для маркировки товаров в России тоже не производятся. Сейчас тонеры и красители поступают от оригинальных производителей через Китай, что привело к росту цен на них в 2 раза.

Сохраняется дефицит белой бумаги из-за остановки поставок отдельных компонентов и химикатов, которые поставлялись из-за рубежа. В основном речь идет о белящих реагентах.

Очень болезненно производители переживают отказ иностранных производителей от поддержки программного обеспечения печатного оборудования.

Выходом из ситуации, по мнению опрошенных нами предпринимателей, могло бы быть производство российской профессиональной печатной техники. Но для его запуска необходимы меры господдержки для предпринимателей, желающих перейти на работу с отечественными принтерами.

Также необходимо запускать производство российских красителей. Жидкие чернила уже выпускаются в РФ, но нужно расширять объемы производства. Отрасль испытывает жесткий дефицит в бумаге, самоклеящейся бумаге и пленки, в том числе для этикеток, а также тонеров и чернил для принтеров — здесь тоже необходимо организовывать производство.

— У машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности ключевые проблемы тоже с оборудованием?

— Да. Российского оборудования для этих отраслей нет. Пельменные и блинные аппараты, тестомесы в основном поставляли Китай и Европа. На рынке РФ есть производитель блинного аппарата для средних объемов. Один из участников мониторинга сообщил, что сделал ему заказ, но бренд абсолютно неизвестен, и пока сложно сказать, насколько результат будет соответствовать ожиданиям. Что касается китайского оборудования среднего ценового сегмента, то у него низкое качество, через год службы начинаются серьезные поломки.

Теперь о дефиците, с которым столкнулись предприниматели. В России нет в продаже зеркальной нержавеющей стали для пищевой промышленности толщиной 3 мм. Комплектующие из нержавеющей стали (люки, задвижки, клапаны и т.д.) для молочной промышленности в РФ также не производятся. С рынка исчезла европейская электроника — блоки управления и touch-панели. Производственники были вынуждены перейти на китайскую микроэлектронику. Встречаются предложения российских производителей, но тоже на базе китайских процессоров. С рынка пропали высокотемпературные силиконы/герметики, и проблема до сих пор не решена. Есть перебои с подшипниками, температурными уплотнителями и резинками. Существуют перебои с поставками силового оборудования. Причем речь идет о привычных китайских брендах, которые по каким-то причинам ушли из России. Отечественных производителей на этом сегменте рынка нет. Есть российские аналоги технически сложного оборудования (лазерный, фрезерный станки), но их стоимость при более слабых характеристиках в разы превышает китайские.

В качестве резюме: в первую очередь требуется восстановление производства электроники, силового оборудования, различных специальных резинотехнических высокотемпературных изделий, производства тонкопрокатной нержавеющей стали. Российские производители готовой пищевой продукции нуждаются в качественном российском промышленном оборудовании, цены на которое будут конкурентоспособны, например, китайским аналогам.

Без сырья, как без рук

— Проблемы в легкой промышленности столь же масштабны?

— Местные производители в основном работают с поставщиками из Турции, Китая, Индии и Италии. Сейчас с рынка практически выбыла европейская (итальянская) фурнитура. Сроки поставки товара из других стран выросли от 3 месяцев до полугода. Российский ассортимент пластиковой и металлической фурнитуры очень ограниченный, не конкурентоспособный по цене и не отвечает потребностям производителей в плане широты ассортимента и дизайна.

В Новосибирской области очень мало поставщиков с ассортиментом на складах. Плюс он очень узкий, поэтому срочные заявки производителям закрывать трудно. 70% поставок сегодня осуществляются с московских складов.

Производители готовы рассматривать ткани и фурнитуру российских компаний, но только если они будут конкурентоспособны по цене, качеству и ассортименту. Но тут возникает другая проблема — поставщики испытывают сложности с качественными красителями и прочим сырьем, необходимым для производства продукта. Плюс после ковидных ограничений на российских предприятиях упал контроль качества, заказчикам часто приходит пересорт, а претензии не принимаются. Очень острая проблема — кадровый голод. Все эти проблемы нужно решать для полноценного запуска программы импортозамещения в отрасли.

Здесь в качестве резюме можно отметить, что, по мнению бизнеса, импортозамещение в производстве тканей в России нецелесообразно, но есть потребность в развитии производства красителей и фурнитуры. При условии современного ассортимента и конкурентоспособной цены. Это ниша для импортозамещения.

— Производители профессиональных моющих средств какие проблемы поставили на первый план?

— Для этой отрасли сейчас наиболее болезненно отсутствие сырья и компонентов. Для части из них до сих пор не удается подобрать аналоги, поэтому некоторые продукты выходят из производственной линейки. Например, 60%-ная перекись водорода не заходит в Россию из Европы, а техническая не подходит для пищевой промышленности.

Кроме того, само сырье подорожало в 3-10 раз. Основные поставщики аналогов — Россия, Белоруссия, Иран. При этом аналог не всегда адекватен по цене, качеству, химическому составу. В Новосибирске есть один поставщик сырья для отрасли, но предприниматели констатировали, что, вероятно, он не может сегодня закрыть объемы, необходимые рынку, поэтому очень плохо идет на контакт.

Большой проблемой является активизация недобросовестных конкурентов, которые используют некачественное сырье и компоненты с запрещенным в пищевой промышленности химическим составом. Из-за этого у производителей начались проблемы с оборудованием — оно окрашивается, а также с возвратом продукции — она не проходит пробы на микробиологию.

По мнению опрошенных нами представителей предприятий, потенциал этого рынка значительный, но только для крупного производства, которое сможет выйти в сети и обеспечивать большие объемы поставок с отсрочкой платежа. Компании МСП готовы работать, но они не могу зайти в сети из-за небольших объемов и невозможности обеспечить бесперебойные поставки из-за проблем с сырьем и компонентами. Если не будет найдена достойная альтернатива, то у производителей профессиональных моющих средств будет 2 пути: выводить какие-то продукты из линейки, останавливать их производство или производить в ущерб качеству.

Почти на нуле

— Что предлагают производители комплектующих и жидкостей для автомобилей? Где они видят возможности для импортозамещения?

— Большая часть автомобилей, производимых сегодня в России, используют импортные запчасти. У «Лады» это 90% комплектующих, у ГАЗа — 50%. Так что ключевой проблемой отрасли является почти полное отсутствие технологий производства автозапчастей. Не хватает технически сложных узлов, которые содержат электрическую и механическую части, а также компонентов, к которым производители предъявляют высокие требования в рекламациях или в точности изготовления: трансмиссия, датчики, топливная аппаратура, АКПП и т.д.

Китайские аналоги постепенно появляются. Например, на Ярославском автомоторном заводе сейчас адаптируют, устанавливают и сертифицируют китайские дизельные двигатели. Китайские аналоги АКПП тоже есть, но для их включения в конвейерную сборку необходимо провести испытания и сертифицировать эту продукцию. Однако стоит отметить, что китайским поставщикам российский рынок неинтересен, так как незначителен, а вхождение на него требует подготовки комплекта документации на русском языке, сертификации, разворачивания сети сервиса, подготовки программы обучения, то есть больших финансовых вложений. Поэтому если китайцы и заходят, то на своих условиях, которые российским покупателям приходится принимать. Сразу приходится настраиваться на задержки в поставках комплектующих и запчастей, на то, что поставщики могут не признавать часть неисправностей и по формальному признаку не принимать технику на гарантийный ремонт.

Впрочем, качество китайского автопрома за последние 5-7 лет выросло. Они не просто копируют производство, но и внедряют свои разработки в инжиниринговых центрах.

В качестве резюме: пока в этом сегменте все импортозамещение сводится к тому, что мы одни импортные комплектующие заменяем на другие — европейские на китайские. Однако полный переход на российскую продукцию здесь в принципе вряд ли целесообразен.

— Почему?

— Производителей у нас не так много. Если они будут аффилированы с производителями компонентов, то их применение возможно. Но для разработки, например, двигателя, нужно несколько лет и большие инвестиции. Кто будет ждать столько времени? Проще привезти двигатель из Китая или Индии. Объемы производства и платежеспособный спрос в нашей стране тоже не настолько велики, чтобы выстраивать современную линию производства комплектующих. Поэтому самое оптимальное — покупать лицензию или налаживать производство от китайских/индийских производителей. Сами иностранные инвесторы вряд ли будут вкладываться в проекты в России. Китайцы больше заинтересованы в развитии собственной экономики. Позиция Индии пока непонятна.

— А какова ситуация с комплектующими для сервисного обслуживания автомобилей?

— Сейчас поставки запчастей в автосервисы просели. Если ранее был недозагруз 20-30%, то сейчас 50-60% по формированию заказа на ближайший квартал. Заводы сильно урезают поставки. Проблему не решает даже тот факт, что они разрешают устанавливать на машины аналоги. На рынке сегодня не хватает как оригинальных запчастей, так и аналогов. Отремонтировать весь объем транспорта, который заезжает на ремонт, в итоге невозможно. Я говорю о коммерческом ремонте. В гарантийном ремонте поставки более-менее стабильные, но тоже сдвинулись: заявка обрабатывается 2-3 недели вместо 1-2 дней.

Некоторые заводы сейчас рассматривают возможность замещения оригинальных деталей на китайские. На конвейер их можно запустить в короткие сроки, но процент брака будет очень высок. Производитель готов нести риски, замещая на второй ряд линейки деталей, которые по качеству уступают оригинальным. Но в этом случае встает вопрос целесообразности существования официальных сервисных центров. Если не будет оригинальных запчастей и гарантии на них, клиенту проще и дешевле обратиться в любую ремонтную мастерскую.

Сложная ситуация с жидкостями. Многие иностранные производители уходят с российского рынка. «Газпром» запустил производство присадок, но как они будут себя вести в автомобилях и на дорогах — никто не знает. По маслам «ГАЗ» очень сильно отодвигает сроки. «Лукойл» не справляется с мощностями из-за отсутствия присадок. В результате в этой отрасли сейчас используются масла, которые есть у поставщиков на остатках. Небольшие поставщики автомобильных жидкостей объединяются, что позволяет им держать ассортимент и какое-то количество продукции на складах. Мы видим тренд на перемещение производств в те страны, из которых можно осуществлять поставки в Россию, но непонятно, под каким брендом эта продукция будет продаваться в итоге в нашей стране.

По факту мы видим, что на рынок сегодня вышло большое количество подделок сомнительного качества, неизвестные бренды, поэтому сейчас опасно производить закуп даже по достаточно высокой цене. Если те же китайские присадки хорошо себя зарекомендуют нынешней зимой и будут дешевле, то рынок на это позитивно отреагирует. Если неизвестные бренды будут низкого качества, то резко вырастет количество ремонтов, вплоть до выхода из строя моторов, которые купить сложно.

В целом участники этого сегмента рынка констатировали, что импортозамещение в отрасли производства комплектующих для автомобилей нецелесообразно. Более эффективен подбор производителей автомобильных запчастей разного уровня качества с учетом различных сценариев дальнейшего развития ситуации. По жидкостям ситуация для местного производителя более позитивна. С учетом ухода с рынка ведущих игроков и нехватки мощностей у «Лукойла», есть перспектива организации их производств при условии наличия подходящей альтернативы по присадкам.

Точки роста

— В ходе форума, который ваше реготделение проводило в честь дня рождения «ОПОРЫ РОССИИ», на выставке были представлены разработки новосибирских компаний…

— Да, это еще один момент, на который мы хотели обратить внимание представителей наших органов власти. У наших компаний малого и среднего бизнеса очень много даже не идей, а разработок, уже вышедших в производство. Сейчас нужен интерес государства, которое оценит их востребованность и, возможно, сделает заказ, что простимулирует инноваторов к внедрению новых технологий. Кстати, многие из них являются реальным импортозамещением, а то и уникальным предложением, до которого наши иностранные коллеги еще не додумались. Например, одна из новосибирских компаний разработала и запустила в малую серию доильный аппарат (их поставки в Россию прекращены). Его уже протестировали местные компании АПК — и отзывы весьма положительные. Еще одна разработка — перчатки с подогревом, которые прогревают всю руку. Они актуальны не только для уличных и высотных работ в холодном климате, но и могут заинтересовать ОПК.

Так что импортозамещение на самом деле вполне возможно. Главное — грамотный подход. и мы со всем справимся!