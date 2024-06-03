Новосибирцы голосуют за варианты благоустройства Инюшенского бора

Более тысячи новосибирцев уже высказали своё мнение. В настоящее время большинство голосов получил третий вариант благоустройства – с обновлением только зелёных насаждений:
— вариант 3: проект по обновлению только зелёных насаждений – 673,
— вариант 1: проект с разнообразными элементами благоустройства – 450,
— вариант 2: проект с минимальным набором мероприятий по благоустройству – 99.
В пресс-службе мэрии города напомнили, что зелёная зона находится в Октябрьском районе между улицей Выборной и рекой Камышенкой. Она выбрана для благоустройства по итогам голосования в 2018 году. Так как м нения горожан о благоустройстве Инюшенского бора разделились, было организовано онлайн-голосование с 27 мая по 10 июня по ссылке.
Фото предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска
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