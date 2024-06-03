У самолета с пассажирами отказали закрылки при посадке в аэропорту Новосибирска

При посадке в новосибирском аэропорту у пассажирского самолета отказали закрылки.

Авиаинцидент произошел вечером 2 июня.

Как сообщает Телеграм-канал Aviaincident со ссылкой на инспекцию аэропорта «Толмачево», в процессе захода на посадку у Boeing 737, следовавшего из Омска, не выпустились закрылки.

К счастью пассажиров, все обошлось без серьезных последствий.

— Посадка в аэропорту Новосибирск в 14.57 по московскому времени выполнена благополучно, — говорится в сообщении.

Известно, что борт с проблемными закрылками принадлежит авиакомпании «ЮТэйр».

Ранее редакция сообщала о том, что транспортная прокуратура оштрафовала авиакомпанию «Сибирь» за отказ предоставить гостиницу пассажирам задержанного рейса в Новосибирске.