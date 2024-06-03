У самолета с пассажирами отказали закрылки при посадке в аэропорту Новосибирска

При посадке в новосибирском аэропорту у пассажирского самолета отказали закрылки.
Авиаинцидент произошел вечером 2 июня.
Как сообщает Телеграм-канал Aviaincident со ссылкой на инспекцию аэропорта «Толмачево», в процессе захода на посадку у Boeing 737, следовавшего из Омска, не выпустились закрылки.
К счастью пассажиров, все обошлось без серьезных последствий.
— Посадка в аэропорту Новосибирск в 14.57 по московскому времени выполнена благополучно, — говорится в сообщении.
Известно, что борт с проблемными закрылками принадлежит авиакомпании «ЮТэйр».
Ранее редакция сообщала о том, что транспортная прокуратура оштрафовала авиакомпанию «Сибирь» за отказ предоставить гостиницу пассажирам задержанного рейса в Новосибирске.
Источник фото: Телеграм-канал Aviaincident
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