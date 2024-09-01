Врач рассказала, как защитить здоровье ребенка-школьника

С наступлением осени дети могут столкнуться с различными сложностями: снижение остроты зрения, инфекционные заболевания, проблемы с осанкой и обострения хронических болезней.

Для того, чтобы избежать этого перед началом учебного года детям рекомендуется пройти диспансеризацию у всех специалистов. Также стоит посетить офтальмолога, ортопеда, стоматолога и сдать общий анализ крови и мочи, определить уровень витамина D, железа и глюкозы.

Для того, чтобы избежать карантина в первые недели учебы, важно иметь крепкий иммунитет.

— Укрепление иммунитета — это закаливание, прогулки на свежем воздухе и адекватный рацион, содержащий витамины и микроэлементы. Например, зеленые овощи – листья салата, шпинат, авокадо – очень полезны и для иммунитета, и для зрения, – говорит Екатерина Успенская, врач-педиатр, кандидат медицинских наук.

Если ребенок часто болеет, можно принимать натуральные препараты на основе эхинацеи, бузины, черного тмина.

Также важно повышать стрессоустойчивость ребенка. Перед поступлением в учебные учреждения необходимо пройти вакцинацию, особенно первоклашкам, которые не посещали детский сад.

Школьники проводят большую часть дня в сидячем положении, поэтому необходимо следить за осанкой. Рабочее место должно быть хорошо освещено, а каждые 30 минут необходимо делать разминку.

В конце лета стоит посетить специалистов, если ребенок уже состоит на профучете.

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