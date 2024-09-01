Врач рассказала, как защитить здоровье ребенка-школьника

С наступлением осени дети могут столкнуться с различными сложностями: снижение остроты зрения, инфекционные заболевания, проблемы с осанкой и обострения хронических болезней.
Для того, чтобы избежать этого перед началом учебного года детям рекомендуется пройти диспансеризацию у всех специалистов. Также стоит посетить офтальмолога, ортопеда, стоматолога и сдать общий анализ крови и мочи, определить уровень витамина D, железа и глюкозы.
Для того, чтобы избежать карантина в первые недели учебы, важно иметь крепкий иммунитет.
— Укрепление иммунитета — это закаливание, прогулки на свежем воздухе и адекватный рацион, содержащий витамины и микроэлементы. Например, зеленые овощи – листья салата, шпинат, авокадо – очень полезны и для иммунитета, и для зрения, – говорит Екатерина Успенская, врач-педиатр, кандидат медицинских наук.
Если ребенок часто болеет, можно принимать натуральные препараты на основе эхинацеи, бузины, черного тмина.
Также важно повышать стрессоустойчивость ребенка. Перед поступлением в учебные учреждения необходимо пройти вакцинацию, особенно первоклашкам, которые не посещали детский сад.
Школьники проводят большую часть дня в сидячем положении, поэтому необходимо следить за осанкой. Рабочее место должно быть хорошо освещено, а каждые 30 минут необходимо делать разминку.
В конце лета стоит посетить специалистов, если ребенок уже состоит на профучете.
Ранее редакция сообщала о том, что родители борются с навязыванием школьной формы конкретных брендов в Новосибирске.
Источник фото: freepik.com/автор freepik
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru