В Новосибирске планируют развивать яхтенный туризм и парусный спорт

Планируется развивать яхтенный туризм на территории Новосибирской области в соответствии с Концепцией развития яхтенного туризма в Российской Федерации на период до 2030 года. В рамках этого плана также рассматривается развитие парусного спорта и создание специализированной инфраструктуры для проведения мероприятий по парусному спорту и яхтенному туризму, сообщила пресс-служба правительства региона. О какой инфраструктуре идет речь — не уточняется.

— Благодаря географическим и климатическим условиям акватории Новосибирского водохранилища здесь созданы идеальные условия для занятий парусным спортом круглый год, в том числе для развития зимних видов парусного спорта, —отметил губернатор Андрей Травников.

В июне 2023 года областная общественная организация Федерация парусного спорта Новосибирской области была аккредитована на четыре года приказом министерства физической культуры и спорта Новосибирской области «Об аккредитации федераций». В нее входит около 100 индивидуальных спортсменов-парусников и несколько коллективов. Основная деятельность организации — подготовка квалифицированных спортсменов в летних и зимних видах парусного спорта, подготовка тренеров и организация спортивных состязаний.

Напомним, 26 июля в Новосибирске стартует «Сибирская парусная регата–2023». Пресс-секретарь Федерации парусного спорта Новосибирской области Екатерина Кузнецова сообщала, что в этом году регате исполняется 65 лет. Организаторы надеются на масштабную географию и представительство участников. В прошлом году в Сибирской регате приняли участие более 140 яхт и 240 спортсменов из 7 регионов (Омск, Красноярск, Иркутск, Томск, Москва, Севастополь и Новосибирск).

Зимой на Обском море регулярно проводятся соревнования по сноукайтингу и зимнему виндсерфингу.