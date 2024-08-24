Новосибирцы пока не готовы к зарплате в цифровых рублях

Жители Новосибирска не готовы к получению зарплаты в цифровых рублях.

Согласно опросу, проведённому сервисом Superjob, 63% жителей Новосибирска не хотят получать зарплату в цифровых рублях. В исследовании приняли участие экономически активные граждане.

Только 12% опрошенных высказались за возможность получать зарплату в цифровых рублях: 7% хотели бы получать всю сумму в таком виде, а 5% — только часть зарплаты.

Интересно, что мужчины более лояльно относятся к этой идее, чем женщины: 14% мужчин против 10% женщин.

Молодые люди в возрасте до 34 лет чаще высказывались за возможность получать зарплату в цифровом формате, чем те, кто старше.

В то же время 63% опрошенных вообще не хотят получать зарплату в цифровом эквиваленте. А 25% затруднились с ответом на этот вопрос.

Ранее редакция сообщала о том, что предложения по зарплатам выросли за год на 36% в Новосибирской области.