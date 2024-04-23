Суд обязал работодателя выплатить инвалиду компенсацию в Новосибирске

Суд обязал работодателя выплатить инвалиду денежную компенсацию в 1,4 миллиона рублей.
По сообщению Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, ведомство провело проверку исполнения федерального законодательства о социальных гарантиях сотрудников правоохранительных органов.
— С 1993 года заявитель является получателем ежемесячной денежной компенсации по возмещению вреда, причиненного здоровью при исполнении им служебных обязанностей в органах внутренних дел, — говорится в сообщении прокуратуры.
Также с августа 2021 года работодатель уменьшил размер компенсации по причине изменения порядка назначения и выплаты пособия.
По иску суд обязал работодателя восстановить право на получение компенсации в прежнем объеме и взыскал задолженность по выплате пособия.
Ранее редакция сообщала о том, что апелляция не обнаружила вывода средств из операций «Экологии-Новосибирск» и «Экотранс-Н».
Источник фото: Freepik / Автор — Racool_studio
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