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Новосибирская компания после жалобы общественника урегулировала вопрос с землей

  • 17/01/2025, 18:00
Автор: Юлия Данилова
Новосибирская компания после жалобы общественника урегулировала вопрос с землей
Она вела разработку участка без смены его категории

Распоряжением губернатора Новосибирской области земельный участок, расположенный в Новосибирском районе рядом с селом Криводановка площадью 145473 кв. м. переведен из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности. Это решение принято по ходатайству предпринимателя Юрия Посаженникова.

Напомним, общественник Евгений Митрофанов летом 2024 года сообщил в Новосибирскую природоохранную прокуратуру о том, что компания ООО «Инженерные системы» ведет добычу грунта на участке, который относится к землям сельхозназначения. После проведенной проверки прокуроры и специалисты Россельхознадзора выявили, что компания допустила порчу природного слоя почвы на участках сельхозназначения в Новосибирском районе. Вред, нанесенный почве, в ведомстве оценили в 600 млн рублей.

При этом в ответе общественнику подчеркивается, что изымать участок у компании не планируется.

— У компании есть лицензии на пользование недрами на участке. Кроме того, сейчас компания проводит мероприятия по переводу земельного участка, позволяющего осуществлять добычу недр, — уточнили в Новосибирской природоохранной прокуратуре.

В разговоре с корреспондентом Infopro54 Евгений Митрофанов заявлял, что ожидает обращения прокуратуры в суд по возмещению нанесенного окружающей среде ущерба.

По данным сервиса Контур.Фокус, компания ООО «Инженерные системы» создана в 2011 году. Выручка компании в 2023 году не раскрывается, чистый убыток составил 1.3 млн рублей (-2407%). Учредителем является московское ООО «Терра Девелопмент» (90%) и Полина Каширина (10%). Игорь Субботин является гендиректором и собственником (25%) «Терра Девелопмент». 75% компании принадлежит Юрию Посаженникову. Компания также является учредителем ООО УК Индустриального Парка «Сибирский».

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что при применении природоохранного законодательства нужен баланс

Фото freepik, автор: freepik

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Рубрики : Право&Порядок Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : ущерб окружающей среде земельный участок


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