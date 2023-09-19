Экс-лидер скин-движения пойдет под суд за распространение нацизма в колонии Новосибирска

На 27-летнего экс-лидера скин-движения завели уголовное дело о распространении нацисткой идеологии. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Новосибирской области.

— Осужденный в 2017 году за незаконный оборот наркотических средств, бывший лидер скин-движения Новосибирска, оправдывая и пропагандируя идеологию национальной нетерпимости, публично демонстрировал осужденным исправительной колонии № 18 нацистскую символику, — отмечается в сообщении.

Осужденный изолирован от других заключенных, находится в штрафном изоляторе.

Материалы дела направлены в Октябрьский районный суд.

Ранее редакция сообщала о том, что суд в Новосибирске приговорил прапорщика к 6 годам за дезертирство.