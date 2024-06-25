Новосибирцы могут проходить службу по контракту с земляками

В Новосибирской области изменён подход к набору на службу по контракту. Теперь жители региона смогут служить со своими земляками в подразделениях.

– В прошлом году было создано несколько таких подразделений. Этот опыт оказался положительным, поэтому в нынешнем году данная практика была продолжена, – говорится в сообщении правительства региона.

Напомним, что при заключении контракта положена единовременная выплата в размере 400 тысяч рублей из областного и федерального бюджетов. Военнослужащие, находящиеся в зоне специальной военной операции (СВО), получают от 210 тысяч рублей ежемесячно. Размер выплаты зависит от должности, воинского звания и военной специальности. Кроме того, предусмотрены дополнительные выплаты за уничтожение техники противника.

Ранее редакция сообщала о том, что шапочки для бойцов СВО связала 91-летняя пенсионерка из Новосибирска.