Стало известно, когда спадет аномальная жара в Новосибирске

В Новосибирской области 25 июня ожидается жара до +34 градусов.
Как сообщает сайт Западно-Сибирского гидрометцентра, с 25 по 28 июня будет сохранятся аномально жаркая погода.
Однако, как сказано на сайте «Яндекс.Погоды», подобная температура продержится лишь до 1 июля. Во вторник, 2 июля, в Новосибирске ожидается небольшой дождь.
Температура воздуха снизится до +26 градусов.
В следующее воскресенье, 7 июля, днём будет +23, а ночью – +19.
По прогнозу синоптиков, второй летний месяц будет дождливым и теплым.
Ранее редакция публиковала мнение врача-гастроэнтеролога о вредности самого популярного в жару продукта ― мороженого. Специалист также дал рекомендации по питанию в летний период.
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