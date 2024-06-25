Стало известно, когда спадет аномальная жара в Новосибирске

В Новосибирской области 25 июня ожидается жара до +34 градусов.

Как сообщает сайт Западно-Сибирского гидрометцентра, с 25 по 28 июня будет сохранятся аномально жаркая погода.

Однако, как сказано на сайте «Яндекс.Погоды», подобная температура продержится лишь до 1 июля. Во вторник, 2 июля, в Новосибирске ожидается небольшой дождь.

Температура воздуха снизится до +26 градусов.

В следующее воскресенье, 7 июля, днём будет +23, а ночью – +19.

По прогнозу синоптиков, второй летний месяц будет дождливым и теплым.

Ранее редакция публиковала мнение врача-гастроэнтеролога о вредности самого популярного в жару продукта ― мороженого. Специалист также дал рекомендации по питанию в летний период.