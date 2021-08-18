XV Сибирская венчурная ярмарка пройдет в новосибирском экспоцентре

Сибирская венчурная ярмарка организуется Новосибирским областным инновационным фондом вместе с Российской ассоциацией венчурного инвестирования при активной поддержке министерства науки и инновационной политики Новосибирской области. В программе ярмарки питчинг инновационных проектов, прошедших отбор для участия, и деловой форум.

— Пожалуй, самое главное, что дает участие в Сибирской венчурной ярмарке, – это возможность получить от ведущих экспертов страны, а иногда и от иностранных специалистов, профессиональную оценку проекта, его потенциала и, конечно, рекомендации по его развитию, — подчеркнул Алексей Васильев, министр науки и инновационной политики Новосибирской области

В питчинге проектов участвуют 25 компаний. Всего на стадии отбора в июне поступило 40 заявок.

— Примерно треть заявок поступила от вузов и научных институтов – это результат нашей совместной работы с институтами развития. Половина участников – это те, кто в свое время прошел акселерационную программу «Бизнес-ускоритель «А:СТАРТ» в Академпарке. Они научились упаковывать проекты и выделялись на стадии отбора — прокомментировал Александр Николаенко, директор Новосибирского областного инновационного фонда.

Питчинг проектов пройдет в гибридном формате: часть судейского жюри лично приедет на Сибирскую венчурную ярмарку, другие эксперты будут оценивать проекты в онлайн-режиме. Такой формат позволяет собрать топовых экспертов со всей страны. По итогам питчинга судейское жюри определит победителей XV Сибирской венчурной ярмарки.

— При оценке важна степень зрелости продукта, насколько проработана стратегия продаж и наличие реальных заказчиков у проекта, — отметил Дмитрий Поляков, заместитель руководителя фонда Softline Venture Partners, член судейского жюри.

Деловая часть XV Сибирской венчурной ярмарки состоит из восьми площадок. Центральное место занимает пленарная дискуссия «Венчурный рынок РФ – 21 век, 21 год: новые правила», которая пройдет 26 августа, в 11.00, в зале №5 экспоцентра. Федеральные и региональные эксперты обсудят законодательные изменения нынешнего года, способы привлечения инвестиций и использование международного опыта. Модерировать дискуссию будет директор по развитию венчурного фонда Kama Flow Евгений Борисов.