Подтвердить согласование условий договора можно обычным смайлом

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд 29 июня текущего года вынес решение по делу, в котором в качестве доказательства согласования условий договора был принят эмодзи (смайл), пишет цифровое издание ЕРЗ.

По материалам дела, весной минувшего года между двумя ИП был заключен договор купли-продажи мобильного киоска. Однако в установленный срок киоск к покупателю не поступил, при этом задаток тоже возвращен не был, поэтому ИП Арутюнян С. В. (покупатель, истец) обратился в суд.

Отмечается, что суд первой инстанции удовлетворил исковые требования покупателя, взыскал с продавца необоснованное обогащение, проценты за пользование чужими деньгами, а также расходы по уплате госпошлины.

Рассматривая дело, Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал решение нижестоящего суда, указав в постановлении, что истец представил переписку WhatsApp между представителем истца и ответчиком (номер в переписке совпадает с номером в договоре), из которой следует, что с 05.04.2022 по 11.04.2022 стороны обсуждали цвет и размеры киоска. 06.04.2022 ответчик написал: «Хорошо желтая полоска (1003) на белом фоне» и получил в ответ смайл в виде поднятого вверх большого пальца, что в привычном понимании при общении посредством онлайн-переписки означает «согласие».

В дальнейшей переписке покупатель значение данного ответа не уточнил, что позволяет делать выводы, что ответчик таки воспринял данный ответ как согласие, не требующее дополнительного объяснения.

Также из переписки не следует, что ответчику требовалась какая-то иная информация для исполнения обязательств по договору, соответствующие доводы были заявлены только при рассмотрении дела в суде.

Таким образом, апелляционный суд не усмотрел оснований к отмене либо изменению решения суда первой инстанции.