Депутаты узаконили основания для признания загранпаспортов россиян недействительными

Депутаты Госдумы приняли закон, утверждающий перечень оснований для признания российских загранпаспортов недействительными. Информация об этой содержится в документе из думской электронной базы.

Речь идет о случаях их утраты, прекращения гражданства, непригодности документа, невозврата по окончании служебной командировки, смерти гражданина.

Также недействительным загранпаспорт будет считаться при непередаче паспорта на хранение в уполномоченные орган или организацию, если выезд человека за границу ограничен законом.

В соответствии с документом, утверждены правила изъятия и основания для проверки загранпаспорта, например, при обнаружении признаков поддельного оформления документа.

В сообщении на сайте нижней палаты парламента уточняется, что недействительными будут считаться дипломатические или служебные паспорта, которые их владельцам не вернули после возвращения из командировки.

Авторы документа убеждены, что такая инициатива приведет к исключению правовой неопределенности из-за отсутствия оснований недействительности документа. Мера призвана снять коррупционные риски и не допустить злоупотребления со стороны должностных лиц.

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