Рекламодателям

Сибирская генерирующая компания вложит более полумиллиарда рублей в теплоснабжение Куйбышева

  • 23/03/2023, 14:27
Автор:
инвестиции в теплосети Куйбышева
Большая часть средств пойдет на перекладку теплосетей.

СГК планирует инвестировать порядка 573 млн рублей до 2026 года в Куйбышево. Большую часть — 380 млн рублей — компания направит на перекладку теплосетей: пяти километров в однотрубном исчислении. Программа рассчитана на 3 направления. Об этом сообщает пресс-служба СКЛ.

СГК выполнит техническое перевооружение (замену с улучшением характеристик) теплосетей в зоне действия Барабинской ТЭЦ. Подрядчики заменят крупный тепловой вывод от БТЭЦ — это магистраль, проходящая вдоль улицы Промышленной и по территории гаражных обществ.

Первое направление:  тепломагистраль по Промышленной — один из двух выводов от ТЭЦ. Труба подает теплоноситель сразу на две трети домов города. Любой серьезный дефект на трубопроводе в сильный мороз может поставить под вопрос безопасность основной части жителей Куйбышева — свыше 20 тысяч человек.

В целом к декабрю 2026 года должна быть завершена перекладка пяти километров теплосетей.

Второе направление: строительство и реконструкция блочно-модульных газовых котельных — вместо действующих угольных. В программе — замена четырех неэффективных котельных: на улицах Мичурина, Интернатская, Иванова и Каинская.

Все работы планируется завершить в 2024 году, суммарные вложения составят, по предварительным оценкам, 83 млн рублей.

Третье направление: реконструкция трубы — инвестиции позволят предотвратить появление дефектов на трубе, повысить ее надежность, особенно в периоды низких температур. Это сделают за счет устройства внутри металлических стволов по принципу «труба в трубе». Железобетонная дымовая труба №2 высотой 100 метров — одна из двух действующих труб станции — работает на энергетический котел и два котла водогрейной котельной.

новости Новосибирска

Куйбышев переводят на альткотельную

Возможность инвестировать в теплоснабжение Куйбышева у СГК появилась после решения правительства РФ о вхождении города в ценовую зону теплоснабжения. Оно было принято в 2022 году. К настоящему времени масштабные инвестиционные проекты по ремонту и перекладке тепловых сетей СГК выполняет в Барнауле и Бийске (Алтайский край), в Красноярске и Канске (Красноярский край), а также в Кемерове, Абакане и Усть-Абакане. В Новосибирской области второй год масштабные работы будут проходить в Новосибирске.

 

Ранее редакция сообщала о том, что суд изменил меру пресечения директору «Метро Мир» Александру Мысику на домашний арест.

Фото c сайта СГК

475

Рубрики : Бизнес Инвестиции

Регионы: Новосибирская область

Теги : теплоснабжение Куйбышева инвестиции в теплосети альтернативная котельная


Спецоперация на Украине

Командиры и начальники органов военной полиции ВС РФ получили право применять дисциплинарный арест без судебного решения
16/03/23 10:29
В Кузбассе введены новые выплаты участникам спецоперации
15/03/23 10:54
Российским банкам рекомендовано снизить или отменить комиссии для участников спецоперации и их семей
13/03/23 9:59
паводок в Новосибирске

Метеорологи не уверены, что вторая волна паводка пройдет спокойно

Первая волна больших опасений не вызывает.
Читать статью >>

«Лидерконгресс» организует проведение X Международного Сибирского транспортного форума

Всего на торги было подано три заявки.
Читать статью >>
Рынок микрофинасирования

Участники рынка микрофинансирования опасаются активизации «серых» игроков

В связи с ужесточением требований к легальным микрофинансовым компаниям и их заемщикам.
Читать статью >>
Ректор Новосибирской консерватории покинула свой пост

Ректор Новосибирской консерватории покинула свой пост

После официального визита представителя федерального Минкульта.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Сергей Жаботинский, заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России

Бизнес региона в прошлом году получил в микрофинансовых организациях 1,3 млрд рублей

За пять лет объем финансирования предпринимателей в регионе со стороны МФО вырос в три раза.
Все материалы
Лента новостей

Метеорологи не уверены, что вторая волна паводка пройдет спокойно

23/03/2023, 15:06

Депутаты предложили увеличить предельный годовой доход самозанятого в два раза

23/03/2023, 15:03

Новосибирцы на 13 месте в России по тратам на ювелирные украшения

23/03/2023, 14:53

В Новосибирске пройдут клиентские дни в Belle YOU

23/03/2023, 14:33
Популярное

В России физлицам разрешат добывать золото

23/03/2023, 15:35

Кто входит в группу риска по заболеванию туберкулезом

22/03/2023, 10:07

Новосибирская область в числе лидеров по подростковой преступности

21/03/2023, 16:13
Новости компаний

Жители поселка Плановый поблагодарили энергетиков АО «РЭС» за повышение надежности электроснабжения

23/03/2023, 15:42

ВТБ узнал, в каком возрасте клиенты берут ипотеку

23/03/2023, 14:54

Все аудитории для досрочной сдачи ЕГЭ оборудованы системой видеонаблюдения

23/03/2023, 12:33

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
×
Март 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска