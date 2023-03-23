Сибирская генерирующая компания вложит более полумиллиарда рублей в теплоснабжение Куйбышева

СГК планирует инвестировать порядка 573 млн рублей до 2026 года в Куйбышево. Большую часть — 380 млн рублей — компания направит на перекладку теплосетей: пяти километров в однотрубном исчислении. Программа рассчитана на 3 направления. Об этом сообщает пресс-служба СКЛ.

СГК выполнит техническое перевооружение (замену с улучшением характеристик) теплосетей в зоне действия Барабинской ТЭЦ. Подрядчики заменят крупный тепловой вывод от БТЭЦ — это магистраль, проходящая вдоль улицы Промышленной и по территории гаражных обществ.

Первое направление: тепломагистраль по Промышленной — один из двух выводов от ТЭЦ. Труба подает теплоноситель сразу на две трети домов города. Любой серьезный дефект на трубопроводе в сильный мороз может поставить под вопрос безопасность основной части жителей Куйбышева — свыше 20 тысяч человек.

В целом к декабрю 2026 года должна быть завершена перекладка пяти километров теплосетей.

Второе направление: строительство и реконструкция блочно-модульных газовых котельных — вместо действующих угольных. В программе — замена четырех неэффективных котельных: на улицах Мичурина, Интернатская, Иванова и Каинская.

Все работы планируется завершить в 2024 году, суммарные вложения составят, по предварительным оценкам, 83 млн рублей.

Третье направление: реконструкция трубы — инвестиции позволят предотвратить появление дефектов на трубе, повысить ее надежность, особенно в периоды низких температур. Это сделают за счет устройства внутри металлических стволов по принципу «труба в трубе». Железобетонная дымовая труба №2 высотой 100 метров — одна из двух действующих труб станции — работает на энергетический котел и два котла водогрейной котельной.

Возможность инвестировать в теплоснабжение Куйбышева у СГК появилась после решения правительства РФ о вхождении города в ценовую зону теплоснабжения. Оно было принято в 2022 году. К настоящему времени масштабные инвестиционные проекты по ремонту и перекладке тепловых сетей СГК выполняет в Барнауле и Бийске (Алтайский край), в Красноярске и Канске (Красноярский край), а также в Кемерове, Абакане и Усть-Абакане. В Новосибирской области второй год масштабные работы будут проходить в Новосибирске.

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