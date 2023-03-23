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В Новосибирске пройдут клиентские дни в Belle YOU

  • 23/03/2023, 14:33
нижнее белье
Бельевой гардероб, как и гардероб верхней одежды, имеет свою базу.

Главными и безусловными требованиями к базовому нижнему белью являются комфорт, незаметность под одеждой и высококачественные воздухопроницаемые ткани. Бренд Belle YOU выпускает базовое нижнее белье и одежду с широким размерным рядом до 4XL, с акцентом на комфортную повседневную носку и активный образ жизни.

25 и 26 марта магазин бренда Belle YOU в ТРЦ «Галерея» приглашает на клиентские дни, во время которых можно приобрести для себя и в подарок базовое нижнее белье и одежду для весенне-летнего сезона. Каждый покупатель получит персонализированную открытку от fashion-иллюстратора, а за покупку на сумму от 5500 рублей — носки в подарок.

Также среди всех клиентов, совершивших покупки 25 и 26 марта, каждый день в 10:00 и 22:00 в социальных сетях Belle YOU будет проводиться розыгрыш подарочных боксов с бестселлерами.

Безусловным бестселлером Belle YOU в Новосибирске является капсульная коллекция бесшовного базового белья из сверхтонкой ткани. Оно практически не ощущается на коже и остается невидимым под одеждой. В капсулу входят топы на широких бретелях и три модели трусов — высокие, бразилиано и стринги.

Недавно Belle YOU представил коллекцию LOVE в обновленном дизайне, и обширный ассортиментный ряд бренда пополнился толстовками LOVE в новых цветах: «абрикосовый нектар», «корица» и «тофу». Модель является одним из бестселлеров бренда, идеально сочетается со свободными трикотажными брюками, легинсами или велосипедками.

Также в Новосибирске можно приобрести новую спортивную капсулу Smart Sport, которая выполнена из мягкого и эластичного материала. Изделия отлично пропускают воздух, быстро сохнут и позволяют коже «дышать». В капсулу вошли четыре модели в размерах от XS до XXL: укороченный лонгслив, кроп-топ с коротким рукавом, легинсы и велосипедки с высокой посадкой и широким эластичным поясом, деликатно подчеркивающим талию.

В Новосибирске клиентские дни пройдут 25 и 26 марта в магазине Belle YOU, расположенном на 1 этаже ТРЦ «Галерея» (ул. Гоголя, 13), с 10:00 до 22:00.

Belle YOU — российский бренд нижнего белья и спортивной одежды, который основали сестры Ирина и Марина Голомаздины. Коллекции бренда производятся в России, Италии, Сербии, Беларуси, а также в Китае. Стратегией бренда Belle YOU является активное развитие e-commerce и розничной сети, включая открытие магазинов, работающих по системе франчайзинга, в том числе на международном рынке. Belle YOU также представлен на крупных российских маркетплейсах и на маркетплейсах Казахстана и Беларуси. В планах компании — масштабировать международный сайт e-commerce, который запустился в ноябре 2020 года. В команде Belle YOU работают более 350 сотрудников. 29 магазинов в России, онлайн по всему миру. 8 марта этого года открылся 30-й офлайн-магазин в Дубае.

Реклама. Рекламодатель ПК «Белль Ю»

Фото предоставлено рекламодателем

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Рубрики : Стиль жизни

Регионы: Новосибирск

Теги : нижнее белье Belle YOU


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