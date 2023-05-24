Новосибирцы на слепой дегустации определят лучшего производителя колбасы

В Новосибирске завтра, 25 мая, на второй городской социальной продовольственной ярмарке, расположенной по адресу ул. Петухова, 69, с 12 до 13 часов горожане смогут принять участие в слепой дегустации. По результатам народного голосования после нее будет определен лучший производитель колбасных изделий и мясных деликатесов. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

Свою продукцию для дегустации предоставят ТМ «Торговая площадь» (ООО «Мир вкуса»), «Венгеровский мясокомбинат» (ИП Сиухина Н. Е.), «Обской мясокомбинат» (ИП Клыков В. Г.), «Криводановский мясокомбинат» (ООО «Вкусмастер»).

Стоит отметить, что по информации редакции Infopro54, результаты этой дегустации могут лечь в основу отбора компаний, которые получат возможность работать на городской социальной ярмарке. Напомним, производители заходят на эту площадку на льготных условиях, но за это обязаны предоставлять свою продукцию покупателям по цене не менее 20% ниже, чем по оценке Новосибирскстата.

Напомним, на территории Новосибирска действуют две городские социальные продовольственные ярмарки. По данным мэрии, на ярмарке, расположенной на улице Большевистская, в 2022 году было совершено 1,14 млн покупок, товарооборот составил 337,7 млн рублей. На ярмарке, расположенной на ул. Петухова, — 1,92 млн покупок, товарооборот — 621,3 млн руб.

Ранее редакция сообщала, что на социальных ярмарках новосибирцы сэкономили почти 240 млн рублей.