Совфед инициировал введение налогообложения для блогеров в связи с недавней серией скандальных разоблачений

Совет Федерации внес предложение правительству разработать систему налогообложения для физических и юрлиц, ведущих деятельность в интернете, в частности, блогеров, пишет ТАСС со ссылкой на проект постановления «О реализации налоговой политики в целях обеспечения экономического роста», который могут принять уже сегодня, 24 мая.

Напомним, что за последние несколько месяцев органы правопорядка предъявили претензии в связи с уклонением от уплаты налогов нескольким крупным отечественным блогерам: Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее мужу Артему Чекалину, Александре Митрошиной, Елене Блиновской и ее мужу Алексею Блиновскому.

В СМИ отмечалось, что самая крупная задолженность была у Блиновской и составляла почти один миллиард рублей.

Как установило следствие, организатор онлайн-марафонов и исполнительница желаний всея Руси использовала схему «дробления» бизнеса и занижала полученные доходы. Уточняется, что она была зарегистрирована как ИП и платила налоги по упрошенной схеме. Ее доход должен быть на уровне не более 150 млн руб. в год, оно госпожа Блиновская зарабатывала гораздо больше.

Против нее и ее супруга возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 198 и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК (уклонение физического лица от уплаты налогов и отмывание денег в особо крупном размере). В настоящее время она находится под домашним арестом, ее счета на сотни миллионов рублей в разных валютах также арестованы.

По данным СКР, на сегодняшний день она уплатила в бюджет лишь 10 млн руб. от общей задолженности.

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