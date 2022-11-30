Лептин: как побороть постоянный голод и победить ожирение

Уже сейчас существует несколько проверенных работ, данные которых прямо указывают на то, что пациенты, склонные к быстрому набору лишнего веса, реагируют на лептин иначе, чем люди, вес которых стабилен вне зависимости от принципов питания. Учёные даже говорят о так называемой лептинорезистентности, которая всё чаще диагностируется у людей с ожирением.
Гормональные причины развития ожирения – не новость. Давно доказано, что в вопросах лишнего веса калории играют далеко не первую (и даже не вторую) роль. И как раз гормон лептин занимает не последнее место по важности, если речь идёт о патологическом ожирении.
Впервые об этом гормоне заговорили в 1994 году. Открытие лептина многих вдохновило, ведь это соединение могло бы послужить основой для создания препаратов, активно борющихся с лишним весом. Но, естественно, всё оказалось не так просто.
Лептин взаимодействует с теми зонами нашего мозга, которые, в свою очередь, контролируют чувство голода (и пищевое поведение в целом). Когда человек ограничивает себя в калориях, затрачивает большое количество энергии, теряет жировые отложения, уровень лептина начинает резко падать. Низкие показатели гормона активируют в организме так называемый «режим голодания». Суть этого режима знакома многим – вам постоянно хочется есть, при этом вы тратите всё меньше и меньше ресурсов, поскольку тело пытается экономить энергию.
Жёсткие диеты, исключающие употребление большинства энергетически богатых продуктов, не позволяют вам худеть, они нарушают обменные процессы в вашем организме. Сжигание за короткое время 600-1000 ккал приведёт к тому, что свой метаболизм вы будете восстанавливать годами (и не факт, что восстановите).
Вдобавок ко всему активируется ещё и грелин – гормон голода. Уровень этого соединения начинает резко расти при понижении уровня лептина. Такой тандем заставляет пациента «запасаться впрок», т.е. переедать, не тратя энергию (минимум движения, максимум пассивности).
Перекосы в уровнях гормонов – это своеобразная аварийная система нашего организма. Если вес держится в пределах нормы, то и жировые клетки синтезируют определённое количество лептина, чтобы энергетический баланс оставался физиологически правильным, а тело здоровым.
Но как только вес начнает расти (неправильная диета, отсутствие двигательной активности, переедание), то и жировых клеток становится больше. Повышается уровень лептина. Лептин посылает в наш мозг сигнал о том, что тело сыто. Природой это было заложено на ранних этапах эволюции. Она посчитала, что полный человек всегда должен быть сытым и есть меньше. Но могла ли природа подумать, что у человечества появится доступ к такому огромному количеству продуктов и, следовательно, жира и лептина будет настолько много. Мозг встаёт в ступор, он не знает, как реагировать на все эти избытки и просто блокирует сигнал сытости. Человек начинает есть, есть, есть, а голод всё никак не уменьшается, потому что наше тело просто не в курсе, что давно наелось.
Данный патологический процесс повернуть вспять весьма затруднительно, поскольку пока учёным не удалось подробно изучить причины поломки лептиновых механизмов. Пока большинство исследователей сходится на том, что употребление в пищу продуктов с высокой степенью переработки (они предельно «комфортны» для нашего тела), отсутствие физической нагрузки, стрессы и хронические патологии – это практически идеальные условия для развития ожирения на фоне повышения уровня лептина в крови.
На данный момент можно говорить о следующих факторах, которые оказывают влияние на изменение уровня лептина в крови:
Однако главным фактором, влияющим на уровень гормона, является толщина жировой ткани. Именно поэтому так опасно стремительно худеть, так и резко набирать вес. Гормональный профиль очень тонкий, настолько, что пока даже врачам не удаётся его контролировать. Так что рисковать не стоит.
Сдавать анализы нет смысла. Если у вас имеется лишний вес (15+ кг), то и гадать не нужно – лептин повышен. Искусственным образом дело не исправить, увы. Но вы можете помочь себе дисциплиной и самовоспитанием. Звучит не слишком обнадеживающе, но в реальности только ваши установки, следование режиму, аутотренинг, если угодно, способны перестроить ваше тело и заставить организм работать так, как хочется вам.
С чего стоит начать:
Что касается искусственных добавок, которые якобы контролируют уровень лептина, то это всё мифы. Ничто не поможет вам вернуть метаболизм в норму, кроме вашей собственной дисциплины и коррекции образа жизни в целом.
Фото с сайта pixabay.com
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