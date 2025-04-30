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Рост цен на сыр и кофе ускорили инфляцию в Новосибирской области

  • 30/04/2025, 11:00
Автор: Юлия Данилова
Рост цен на сыр и кофе ускорили инфляцию в Новосибирской области
А рост ставок по автокредитам — сдерживал

Продовольствие разгоняет инфляцию

По данным Росстата, в марте 2025 года цены в Новосибирской области выросли на 0,69% к февралю. Годовая инфляция составила 11,26%, что выше, чем в целом по стране (10,34%), сообщили в Сибирском управлении ГУ ЦБ.

Значительнее всего в марте и в целом за год подорожало продовольствие. По данным аналитиков ГУ ЦБ, наиболее существенный вклад в рост цен на продукты питания оказали сыры и другие продукты из молока.

— Продолжили расти затраты производителей на оплату труда, упаковку и логистику, а также на сырье из-за снижения производства сырого молока в регионе. Растущие на протяжении нескольких месяцев издержки компании переносили в стоимость продукции, — констатировали в Сибирском ГУ ЦБ.

Как результат, по сравнению с 2024 годом цены на сыры выросли на 23,33%, на молоко и молочную продукцию — на 23,57%. По сравнению с февралем в марте сыры в регионе подорожали на 6,8%, молочная продукция — на 1,76%.

Как и прогнозировали эксперты, весной продолжился рост цен на чай, кофе  и какао.

—  Поставщики переносили в стоимость чая возросшие расходы на транспортировку. Из-за неурожая в странах-производителях снизилось предложение зерен кофе и какао-бобов. Это привело к росту мировых цен на них и, как следствие, к увеличению затрат переработчиков на сырье, — уточнили в Сибирском ГУ ЦБ.

За год цены на эти продукты выросли на 14,53%, за месяц — на 3,53%. Судя по прилавкам магазинов, по наблюдению корреспондента Infopro54, в рублевом выражении некоторые виды кофе с начала года выросли в цене на 300 рублей за банку, то есть более чем на 50%.

В топ-5 самых подорожавших продуктов в марте также мясопродукты  (+2,15%) и макароны (1,75%)

Подешевели яйца. Как пояснили в ГУ ЦБ, объемы производства сибирских птицефабрик увеличились. По сравнению с мартом прошлого года цены снизились на 7,00%, с февралем 2025 — на 0,71%.

Организация торжеств и ремонт резко подорожали

Услуги за месяц выросли в цене умеренно, но рост цен за год — выше инфляции.

Больше всего подорожали зарубежные туры. Спрос на путевки в Турцию и Египет в марте повысился. В целом рост цен на отдых за границей составил за месяц 2,47%, на санаторно-оздоровительные услуги  на территории региона — на 2,19%. Ранее участники рынка говорили, что цены в санаториях выросли на 10-20%.

— При этом важно отметить, что цены на зарубежный отдых отличаются неустойчивостью и на протяжении последних 12 месяцев по отдельным направлениям они неоднократно как повышались, так и снижались. Итогом этих колебаний стало общее снижение цен на 3,09% год к году, — констатировали в Сибирском ГУ ЦБ.

Цены на бытовые услуги за год выросли на 17,79%, за месяц — на 1,52%.

— Выросли затраты бизнеса на оплату труда работников, а также на расходные материалы и оборудование. Спрос на эти услуги высокий, и их поставщики включают расходы в цены. Больше всего за год подорожали услуги организации торжеств, ремонта квартир, маникюра, — констатировали в ГУ ЦБ.

При этом в регионе подешевела аренда квартир (-0,6%, за год рост на 13,18%). Эксперты объясняют это увеличением предложения по аренде жилья.

— Отчасти это связано с тем, что в сложившихся условиях на рынке собственники предпочитали не продавать недвижимость, а сдавать ее в найм, — полагают в Сибирском ГУ ЦБ.

Падение автокредитования сдержало рост цен

Цены на непродовольственные товары в марте практически не изменились, а за год выросли меньше, чем цены на продукты питания и услуги.

С одной стороны, заметно выросли цены на медицинские товары (2,16% за месяц, 11,75% — за год), одежду (1,45% и 6,35%), трикотажные изделия (1,25% и 7,68%) и галантерею (0,88% и 3,72%). У поставщиков и продавцов этих товаров увеличились расходы на логистику и аренду. Спрос на эти товары позволял компаниям перенести издержки в цены. С другой стороны, подешевели смартфоны, электроника и техника, легковые автомобили.

— Автосалоны отмечали снижение спроса, в том числе из-за ужесточения условий кредитования. При этом предложение оставалось высоким за счет накопившихся на складах машин.  В целом за 12 месяцев цены на автомобили выросли гораздо меньше, чем в среднем на все непродовольственные товары, — на 1,86%. По тем же причинам в марте по сравнению с февралем подешевела электроника и техника. Но в конце прошлого года был всплеск цен на эти товары, и накопленным итогом за 12 месяцев они подорожали на 11,30%, — пояснили в Сибирском ГУ ЦБ.

По итогам роста цен за год лидерами являются печатные изделия — 25,2%, медицинские товары и моторное топливо (11,42%).

Ранее редакция сообщала о том, что зарплаты новосибирцев не хватит на три фиксированных набора продуктов и услуг. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Экономика Власть Бизнес

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : рост цен инфляция


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