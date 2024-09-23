Новосибирцы наращивают просрочку по ипотеке в новостройках

По итогам 6 месяцев Новосибирская область оказалась на 6 месте в России по объему просроченной ипотеки на первичном рынке: 216 млн рублей. По сравнению с началом года просрочка выросла на 10%. Хотя, по сравнению с июлем 2023 года, рост просрочки замедлился на 8%, констатируют аналитиками коллекторского агентства «Долговой Консультант».

Для сравнения, в Красноярском крае динамика просрочки с начала 2024 года составила 20% — до 172 млн рублей, а по сравнению с июлем 2023 — 45%. В целом по России просрочка выросла на 30% и превысила 7,2 млрд рублей.

— Большинство проблем заемщиков решаемые, достаточно продать строящуюся квартиру. Но срок экспозиции увеличился, а заемщики ждут покупателя по своей цене, — констатирует Денис Аксёнов, генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант».

В тоже время он отмечает, что большая часть заемщиков пока выправляют ситуацию с платежами, так как понимают, что кредит по таким ставкам, которые действовали до июля 2024 года, им больше взять не удастся.

Тем не менее эксперты агентства уверены, что просроченная задолженность в новостройках будет не только расти, но и ускоряться.

— Пока большинство текущих неплатежей находится в досудебного или в начале судебного взыскания. Они завершаться на вторичном рынке, после окончания строительства и оформления собственности, — поясняет Аксёнов.

По данным Росстата, в январе-августе 2024 года в Новосибирской области было построено 1 755 127 квадратных метров общей площади жилых помещений, что на 14,5% меньше, чем за 8 месяцев 2023 года. Число новостроек, реализованных по ДДУ в августе 2024 года, составило в Новосибирской агломерации 1124 штуки, рост к июлю 2024 года составил 18%, а падение к августу 2023 года 61,4% или больше, чем в 2,5 раза, отмечает независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев.

Ранее редакция сообщала о том, что продажи апартаментов в Новосибирске в августе выросли почти в два раза.