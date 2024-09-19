Продажи апартаментов в Новосибирске в августе выросли почти в два раза

За август в Новосибирске продано 173 апартамента на 1,4 млрд рублей, отмечают аналитики компании One Company. Это почти в два раза больше, чем месяцем ранее, как по сумме, так и по количеству объектов.

— Это рекордный месяц 2024 года и если мне не изменяет память, в 2023 году такой цифры продажи не достигали даже в «самый сенокос», — комментирует брокер, учредитель компании Nazarov & Partners Александр Назаров. — Стоит задуматься. Неужели на фоне отмены льготной ипотеки, роста ключевой ставки и некоего ступора на рынке строительства и продаж жилья, покупатель и инвестор пошел сметать апартаменты? Это при том, что большинство проектов находятся еще в глубокой стадии строительства и до «светлого будущего», когда апартаменты начнут приносить обещанные и ожидаемые доходы, не так то близко. В общем, жизнь продолжается. Сентябрь, похоже, тоже будет горячим.

Цена квадратного метра на апартаменты в августе варьировалась в Новосибирске от 146512 до 273913 рублей за квадрат. В топ-5 объектов по количеству проданных апартаментов в августе вошли Freedom (62), «Аэрон» (29), Land Lord (27), «Маки» (23) и «Пилигрим» (14).

Напомним, в июле, по данным бизнес-комьюнити One Company совместно с наш.дом.рф, ЦБРФ и Новосибирскстат, в Новосибирске было куплено 96 апартаментов по договорам долевого участия (ДДУ) на сумму 798 млн рублей. В июне новосибирцы купили по договорам долевого участия (ДДУ) 117 апартаментов на общую сумму 1,016 млрд рублей. В мае в Новосибирске и Новосибирской области было продано 103 лота на 643 млн рублей.

На рынке новостроек в целом динамика более скромная, но все равно положительная. В августе в новосибирской агломерации по ДДУ было продано 1124 квартиры в новостройках (включая апартаменты). Это на 18% больше, чем в июле. Однако, по сравнению с августом 2023 года продажи упали более, чем в 2,5 раза, отмечает независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

По его словам, в топ-10 по средней площади реализованных квартир в Новосибирске вошли такие девелоперы, как «Береговое» (ЖК «Марсель 2»), «Брусника», «Юнити», «Новый мир», «Астон», «Союз», «Дом Солнца», «Академия», СМСС и SKY Group.

В топ-10 по скорости реализации строительных заделов с остатками на конец периода свыше 400 лотов попали: «КПД Газстрой», ГК СССР, «ВИРА», «Концерн СИБИРЬ», ГК «Поляков», «Брусника», SKY Group, «Химметалл», «Союз» и «Первый Строительный Фонд».

— Новосибирская область единственный регион из ТОП-10 субъектов РФ по числу реализованных квартир, который увеличил число продаж в августе по сравнению с июлем этого года, — подчеркнул Николаев.

В топ-три девелоперов по выручке от реализации проданных квартир, по мнению эксперта, попали «Брусника», «КПД Газстрой» и «Расцветай».

На рынке апартаментов, по данным One Company, ситуация оказалась еще более позитивная.

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