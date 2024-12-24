Андрей Гудовский: Для развития Новосибирску нужна стратегическая цель

Председатель постоянной комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения горсовета Новосибирска Андрей Гудовский рассказал Infopro54 об итогах политического сезона-2024, ключевых проблемах и задачах, которые решались в этом сезоне, а также проанализировал перспективы 2025 года.

Итоги 2024 года: такого не было никогда

— Андрей Эдуардович, можете назвать ключевые, на ваш взгляд, итоги политического сезона, а также работы горсовета Новосибирска в 2024 году?

— В жизни города в этом году было несколько кардинальных изменений.

Первое ― полностью поменялась выборная система мэра Новосибирска. Впервые глава города был избран городским советом депутатов, которые являются представителями избирателей. Для этого на уровне города и области было изменено выборное законодательство, внесены корректировки в Устав Новосибирска. Думаю, что это изменение будет серьезно влиять на дальнейшую жизнь нашего города.

Второе ― у нас мелкими шагами, но идет изменение структуры управления городом. Мы добивались этой реформы четыре года, она идет тяжело, с боем, потому что многие чиновники или не понимают ситуации, или просто не хотят отдавать часть своих полномочий.

— Что вы имеете в виду?

— В частности, у нас тестировались два пилотных проекта по уборке города — в Советском и Дзержинском районах. Сейчас они закончились, и все ДЭУ передали в районы, чтобы они со своими техническими и финансовыми возможностями были ближе к той территории, где работают, чтобы глава района был реальным хозяином территории, а не просто номинальным главой, у которого большие регалии, но он ничего не может сделать для обеспечения чистоты на территории, ее уборки в зимний и летний период, уборки внутриквартальных дорог. Больше всего людей раздражает ситуация, когда они видят заносы на дорогах и тротуарах рядом с домом. Мы дали главам администрации инструмент в виде ДЭУ, так как МКУ, с которыми они ранее работали, в основном просто отыгрывали тендеры и приглашали подрядчиков. Результата не было, а в отчетах контрольно-счетной палаты можно было увидеть море чудес. Новый механизм влияет на качественный уровень содержания территории в районе. Кроме того, он обеспечен финансированием.

Еще один важный шаг в административной реформе — разделение департамента транспортного и дорожного хозяйства на две структуры. Мы много лет обсуждали этот вопрос с предыдущим мэром. Вместе с моим коллегой, главой комиссии по городскому хозяйству Игорем Кудиным, мы добивались этой трансформации. Решение было принято только в 2024 году ― с приходом нового мэра, и процедуры по разделению уже идут.

Это очень важный результат, так как дорожное хозяйство и транспортное хозяйство — две большие, серьезные отрасли. Они взаимодействуют, но должны существовать как самодостаточные структуры, потому что до сих пор транспорт в Новосибирске выступал в роли падчерицы и финансировался по остаточному принципу. В 2023-2024 годах, благодаря поддержке губернатора, привезли очень много новых автобусов и троллейбусов. Однако я считал и считаю решение о закупке троллейбусов нецелесообразным.

— Как вы уже отметили, в этом году в Новосибирске изменился порядок назначения мэра ― с 2024 года его избирает горсовет. То есть ответственность депутатов за качество работы муниципалитета повысилась. Как вы оцениваете первые результаты работы нового градоначальника с точки зрения представительной власти?

— С момента назначения Максима Кудрявцева ― менее 8 месяцев. На мой взгляд, пока оценку давать рано, так как бо́льшая часть времени ушла на формирование новой команды, которая разбиралась бы в нюансах управления городом. Они должны были погрузиться в проблематику, оценить планы ― и все это в условиях согласованного бюджета. Они сели в лодку, которая уже плыла. Хотя решение по разделению департамента транспорта я приветствую.

Кроме того, считаю значимым тот факт, что мы преодолели психологическую планку по формированию доходной части бюджета ― превысили 100 млрд рублей. Это исторический результат — такого не было никогда. Конечно, большую поддержку в его достижении оказала область, предоставив муниципалитету субсидии, субвенции, поддержку на дороги, на транспорт. Сейчас на этой планке нужно закрепиться и идти дальше.

В этом году мы провели очень серьезную работу по расселению ветхого и аварийного жилья, превысив запланированные цифры. По этому показателю Новосибирск вошел в топ регионов России. Например, только у меня на округе более 80 семей переехали из бараков и получили комфортное жилье.

К сожалению, достичь более значимых результатов не позволила отмена льготной ипотеки и повышение процентной ставки. Сейчас строители находятся в очень тяжелой ситуации. Я считаю, что задача власти на местах, как региональной, так и муниципальной, ― поддерживать строительный блок, который в последние годы зарекомендовал себя как социально ответственный бизнес. Кроме того, на строительной отрасли держатся десятки тысяч рабочих мест, различные производства и сферы экономики, налоги в бюджет и т.д. Сейчас в область пришел новый министр строительства ― надеюсь, что в этом вопросе будут приняты какие-то решения.

Не могу не отметить и тот факт, что в 2024 году у нас изменился принцип ремонта дорог, который мы много лет лоббировали. Я имею ввиду комплексный подход к восстановлению проезжей части, бордюров, тротуаров и газонов. Причем озеленение проводится по ГОСТу, чтобы земля была ниже бордюров и не загрязняла проезжую часть. Посмотрим на результаты. Если будут выявлены недостатки — будем исправлять. Не ошибается тот, кто ничего не делает.

Купили — теперь будем разбираться

— Вы отметили, что были против закупки троллейбусов на автономном ходу. С чем это связано? Троллейбусы — это экологичный и удобный вид транспорта…

— Во-первых, мы не понимаем, как долго будут эксплуатироваться эти троллейбусы. Помните, были ситуации, когда они вставали на улицах, где был высокий уровень воды? Сколько будут работать аккумуляторные батареи? Сколько будет стоить их дальнейшая замена? Грубо говоря, мы сейчас устраиваем на себе эксперименты. Это неправильно.

Во-вторых, мы купили троллейбусы, но забыли о сетевом хозяйстве. Я имею в виду контактную сеть, трансформаторные будки. Между тем сеть в Новосибирске изношена почти на 100%. Еще 2-3 года назад ее замена оценивалась почти в 1 млрд рублей. Примерно столько же нужно на реконструкцию трансформаторных будок. Почему-то об этом мы не подумали. Да, в моменте мы повысили качество транспортного обслуживания населения, но не в перспективе. В городе пока нет даже программы по модернизации сети и трансформаторных будок.

— На развитии какого вида транспорта вы настаивали?

— Я настаивал на покупке автобусов на газомоторном топливе. Они так же экологичны, как и троллейбусы, не требуют наличия сети, водителям автобусов не нужно менять категорию, в отличие от троллейбусов, плюс они почти вдвое дешевле, чем троллейбусы, то есть за те же деньги можно было более серьезно обновить парк общественного транспорта.

Но теперь уже ничего не поделаешь: купили — будем разбираться, экспериментировать.

Год коммунальных аварий

— Если говорить о ключевых проблемах, которые стали головной болью для всех органов власти в 2024 году, то что бы вы выделили?

— 2024 год в Новосибирске стал годом коммунальных аварий. Мы видим, что трубы рвутся и на левом, и на правом берегу, и в Академгородке. На мой взгляд, это результат соглашательских позиций исполнительной власти города и области, которые сохранялись не одно десятилетие. Между тем тепловые сети приходили в негодность, рос процент недоремонта ― и сейчас наступил тот момент, когда они готовы разорваться от любого напряжения. Мы сначала боялись поругаться с Абызовым, потом с Мельниченко, а сейчас пожинаем плоды этого ничегонеделания.

— Но городскими вопросами занималась не только исполнительная власть, но и представительная, городской совет. Сейчас в СМИ уже начали обсуждать тему ответственности депутатов за ситуацию с тепловым комплексом города.

— С одной стороны, считаю, что это информационный вброс. Хотя как человек, который уже много лет работает и в исполнительных, и в представительных органах власти, я не снимаю с себя ответственность за сложившуюся ситуацию и не говорю, что я белый и пушистый. Значит, мало говорил об этом, мало доказывал и убеждал. Но прежде, чем говорить такие вещи, на мой взгляд, все-таки нужно глубоко разобраться в вопросе. Нужно поднять документы, которые есть в публичной плоскости и открыты. Еще раз говорю: как депутат не снимаю с себя ответственности, но надо помнить о том, что у депутатов нет тех полномочий, которые есть у исполнительной власти. У нас действует принцип разделения полномочий по разным ветвям власти. Мы можем указывать, контролировать, предупреждать, поднимать вопросы, принимать нормативные документы, и мы делаем все, что входит в наши полномочия.

Концессии, с которой работает СГК, всего два года, и мы постоянно ее контролируем. Наша контрольно-счетная палата каждый год проверяет выполнение работ по данной концессии. Кроме того, мы постоянно заслушиваем представителей СГК на комиссии по городскому хозяйству, отслеживаем, что они выполнили, а что нет. По результатам акта КСП в 2023 году, когда выяснилось, что выполнены не все работы, мы приглашали еще старое руководство компании, и у нас был очень жесткий разговор. Потом в СГК пришел Дмитрий Перязев, которому мы указали на недоработки 2023 года, и он нам пообещал, что в 2024-м недоремонт будет устранен. Осенью 2024 года мы вновь заслушивали на комиссии Перязева, в том числе на совместном заседании депутатов горсовета и Законодательного Собрания. Он нам четко сказал, что недоремонт 2023-го выполнен, а в 2024-м работы проведены выше плана.

Сейчас перед аудиторами КСП поставлена задача проверки этой информации. По-другому это не работает. Поэтому претензии некоторых журналистов к горсовету безосновательны и, я бы сказал, оскорбительны.

— Возвращаясь к тепловой тематике: в этом году впервые за много лет Новосибирск не получил паспорт готовности к зиме.

— На моей памяти, это произошло второй раз за 30 лет. В предыдущий раз, по настоянию Игоря Кудина, депутаты добились отставки руководителя департамента ЖКХ. В этот раз мы не стали так жестко реагировать, потому что команда в департамент пришла новая, новый руководитель департамента Дмитрий Зайков просто физически не успел бы что-то изменить. У нас был серьезный разговор с Зайковым, он грамотный специалист, поэтому, думаю, на следующий год такого провала не будет.

Дорога к цели начинается от постановки задачи

— Если говорить про 2025 год, можете ли вы выделить ключевые задачи, которые должен будет решать городской совет как седьмого, так и нового ― восьмого ― созыва?

— Мы должны продолжить реализацию тех проектов, которые сейчас идут. Я говорю о реформе административного управления мэрии города. В очередной раз подчеркиваю, что она слишком громоздка, там много задвоенных функций и, как следствие, большой перерасход средств. Реформа позволит повысить качество управления, компетенции людей, которые придут в управленческие структуры. И самое главное — это повысит уровень обслуживания горожан. Для себя я ставлю именно такую цель, так как качество структуры управления — это качество жизни нашего города в будущем.

Кроме того, все мои коллеги будут стараться в 2025 году закрыть наказы, которые им давали избиратели на предыдущих выборах. Эта наша личная ответственность перед людьми.

Все остальные вопросы будут носить рабочий характер.

— Не могу не спросить о результатах вашей работы на округе. Все ли задачи удалось решить?

— Главным результатом 2024 года с точки зрения работы на округе считаю открытие сквера Героев Донбасса ― там десятки лет были гаражи, сараи и т.д. Для района это знаковое место, так как после Первой мировой войны здесь было кладбище, которое перенесли в 60-х годах, когда начал расти город. Считаю, что открытие сквера, в создании которого принимали участие и местные жители, ― знаковое событие для города в целом, особенно с учетом того, что у нас идет специальная военная операция.

— Какие еще шаги по административной реформе на муниципальном уровне можно ожидать?

— Они будут, но я бы не хотел их пока озвучивать в публичной сфере.

В 2024 году в мэрии Новосибирска произошли кардинальные перемены. До конца апреля во главе муниципалитета стоял исполняющий обязанности мэра, в апреле пришел новый мэр — Максим Кудрявцев, которому нужно было войти в курс дела, сформировать новую команду. Из-за этого почти год работа комиссии по административной реформе буксовала. Уверен, что сейчас мы придадим этой работе новый импульс.

Если говорить о перспективах в стратегическом смысле, то лично мне бы хотелось, чтобы мы, все ветви власти, ставили перед собой глобальные масштабные цели, а не умирали в текучке. К сожалению, таких амбиций я пока не вижу. Последняя стратегическая задача, которая стояла перед органами власти Новосибирска и была выполнена — это строительство метро. Появление нового вида пассажирского транспорта дало колоссальный толчок развитию города.

— Что, на ваш взгляд, сегодня может стать такой стратегической задачей?

— Это, однозначно, дальнейшее развитие метрополитена. За 13 лет мы не смогли построить второй перегон к станции метро «Золотая нива» — это позор! Я уже не говорю про новые станции. А бедные мосты? Бугринский мост строили и не достроили — он так и стоит без развязок. Про новый четвертый мост, который сейчас у всех на слуху, я вообще говорить не хочу, так как из-за него у горожан одни проблемы.

На мой взгляд, сейчас также нужно сделать акцент на расселении ветхих и аварийных домов, даже тех, которые пока не признаны аварийными. Это тоже даст мощный толчок развитию города. Нужна поддержка строительной отрасли города.

В рамках VIP-club эксперты обсуждали идею, как добиться того, чтобы Новосибирск стал двухмиллионником. На мой взгляд, это просто шикарная, красивая и масштабная задача. Скептики начнут иронизировать, что этого добиться невозможно, так как падает рождаемость, усыхают миграционные потоки, идет СВО и т.д. Но дорога к цели начинается от постановки задачи. Если вы хотите, чтобы в городе жили 2 млн жителей, то нужно думать, как сделать его удобным для людей, чтобы он стал точкой притяжения для населения, а для этого необходимо работать над повышением качества жизни в городе. Я говорю о развитии дорог, транспорта, мест отдыха, рабочих мест, системы образования и т.д. Нужно, чтобы у Новосибирска формировались новые конкурентные преимущества по сравнению с другими городами Сибирского федерального округа.

Если учесть, что сейчас в городе проживают около 1,63 млн человек, то до 2 млн не так уж и далеко, то есть эта задача ― не фантастика. При этом город-двухмиллионник будет единственным в стране, со всеми вытекающими отсюда возможностями. Да, это работа не на пятилетку, но за 10 лет поставленной цели, на мой взгляд, добиться вполне реально. Для ее реализации нужна политическая воля, смелость в принятии решений, желание брать на себя ответственность, умение видеть цель и не видеть преград. Вот этого, к сожалению, у нас не хватает многим руководителям, и из-за этого мы буксуем на одном месте.