Новосибирских блогеров и паблики возьмет на контроль Роскомнадзор

Госдума в третьем чтении приняла поправки, обязывающие владельцев публичных каналов в мессенджерах с аудиторией более 10 тысяч подписчиков сообщать сведения о себе в Роскомнадзор (РКН). Незарегистрированным каналам законом будет запрещено размещать рекламу, а также распространять информацию о возможных способах финансирования канала и его владельца. Кроме того, другим каналам будет запрещено репостить сообщения незарегистрированных в РКН блогеров и публичных каналов. На данный момент Роскомнадзор регулирует 15 платформ: «ВКонтакте», «Одноклассники», Х, TikTok, Likee, YouTube, «Телеграм», LiveJournal, «Пикабу», Pinterest, «Дзен», RuTube, Twitch, Discord и Yappy.
Кроме того, блогеры и публичные каналы с аудиторией в 500 тысяч человек в сутки по запросу ФСБ и Роскомнадзора будут обязаны передавать ведомствам данные о своих подписчиках. Состав этой информации определит кабинет министров. Как отмечают законодатели, поправки направлены на защиту граждан РФ от преступлений с использованием мобильной связи. Только в Новосибирской области еженедельно с помощью ИТ-технологий совершаются преступления на сумму более 100 млн рублей.
Михаил Докукин, известный PR-специалист из Новосибирска, развивающий свои аккаунты и работающий с блогерами, пояснил редакции Infopro54, что в регионе несколько десятков блогеров, которые органически сформировали аудиторию от 10 тысяч подписчиков. Кроме того, есть ряд пабликов с количеством подписчиков от 500 тысяч человек. В городе, по его словам, также есть блогеры, которые до сих пор активно работают в запрещенных в России соцсетях, где у них накручена очень большая аудитория.
— Лично я пока не понимаю, как блогеры должны подавать о себе сведения в Роскомнадзор. Пока не озвучен ни механизм, ни инструмент такой регистрации и отчетности, — комментирует Докукин. — Кроме того, чисто технически непонятно, как блогер, паблик, имеющий публичный канал на YouTube с количеством подписчиков от 500 тысяч человек, будет отвечать на запрос ФСБ и РКН о подписчиках.
Собеседник Infopro54 напомнил, что в 2014 году блогеров уже пытались приравнять к СМИ и приняли закон о том, что инфлюенсер с суточным охватом более 3 тысяч просмотров обязан зарегистрироваться в качестве СМИ.
— Специфика работы блогера такова, что он может написать пост, который завирусится и даст 1 млн просмотров в сутки, а потом будет обычный контент с просмотрами в несколько тысяч. Но при этом он уже должен получить регистрацию как СМИ. Когда стало очевидно, что закон не работает, его отменили, — комментирует Михаил.
Эксперт не исключил, что данные поправки в закон приняты на перспективу, когда в России будут разблокированы запрещенные сети. Они также попадут под контроль РКН и ФСБ.
— Возможно, власти рассчитывают, что после вступления в силу закона блогеры начнут более активно переходить на отечественные площадки и заводить на них рекламный трафик, — рассуждает Докукин. — Также не исключаю, что следующим шагом могут стать показательные штрафы инфлюенсеров с большой аудиторией, которые не маркируют рекламу, а также их рекламодателей.
— В новом законе мне непонятен ряд моментов. Во-первых, часть блогеров уже засветились, когда была введена маркировка рекламы. Они подавали свои данные в Роскомнадзор и уже попали в базу. Им нужно снова регистрироваться? — рассуждает Ксения. — После введения порога в 10 тысяч подписчиков, на мой взгляд, становится непонятно, кого считать блогером. К примеру, у нашего губернатора Андрея Травникова в «Телеграме» более 16 тысяч подписчиков. Считается ли он блогером и должен ли вставать на учет? Попадают ли под этот закон другие госслужащие, медийные люди, которые ведут свои соцсети? Также у всех блогеров есть неактивные подписчики, в число которых могут входить профили баров, магазинов, ресторанов, тренинговых организаций и т.д. Входят ли они в прописанные в законе 10 тысяч? Если при чистке подписчиков их количество уменьшится до менее 10 тысяч, будет ли такой блогер обязан проходить регистрацию?
При этом для блогеров Новосибирска эксперт не видит особого смысла регистрироваться.
— На какой рекламе они зарабатывают? Это в основном бартер: суши, роллы, депиляция, ногти, брови, ресницы. Ради того, чтобы рекламировать пиццу за депозит в 2 тысячи рублей, есть ли смысл проходить процедуру регистрации? — сомневается Ксения Каманова.
Она также считает, что многие новосибирские блогеры вряд ли пойдут регистрироваться в Роскомнадзор после вступления в силу нового закона.
— Думаю, что блогеры будут дожидаться, когда начнутся судебные процедуры, когда инфлюенсеров будут привлекать к судебной ответственности или штрафам за отсутствие регистрации, — прогнозирует собеседница Infopro54.
Стоит отметить, что аккаунты в соцсетях сейчас ведут многие представители органов власти. К примеру, у депутата Госдумы Александра Хинштейна в «Телеграме» почти 123 тысяч подписчиков, у губернатора Красноярского края Михаила Котюкова — более 56 тысяч, у главы Иркутской области Игоря Кобзева — почти 51 тысяча, у новосибирского губернатора Андрея Травникова — более 16,5 тысячи подписчиков. Как пояснил Infopro54 заместитель руководителя администрации – руководитель департамента информационной политики правительства Новосибирской области Сергей Нешумов, «губернатор, безусловно, будет исполнять все требования законодательства РФ. Механизм исполнения данных требований, по его словам, будет понятен в ближайшее время».
Ранее редакция рассказывала о том, что новосибирского блогера оштрафовали за поездку на самокате со стиральной машиной.
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