Новосибирских блогеров и паблики возьмет на контроль Роскомнадзор

Госдума в третьем чтении приняла поправки, обязывающие владельцев публичных каналов в мессенджерах с аудиторией более 10 тысяч подписчиков сообщать сведения о себе в Роскомнадзор (РКН). Незарегистрированным каналам законом будет запрещено размещать рекламу, а также распространять информацию о возможных способах финансирования канала и его владельца. Кроме того, другим каналам будет запрещено репостить сообщения незарегистрированных в РКН блогеров и публичных каналов. На данный момент Роскомнадзор регулирует 15 платформ: «ВКонтакте», «Одноклассники», Х, TikTok, Likee, YouTube, «Телеграм», LiveJournal, «Пикабу», Pinterest, «Дзен», RuTube, Twitch, Discord и Yappy.

Кроме того, блогеры и публичные каналы с аудиторией в 500 тысяч человек в сутки по запросу ФСБ и Роскомнадзора будут обязаны передавать ведомствам данные о своих подписчиках. Состав этой информации определит кабинет министров. Как отмечают законодатели, поправки направлены на защиту граждан РФ от преступлений с использованием мобильной связи. Только в Новосибирской области еженедельно с помощью ИТ-технологий совершаются преступления на сумму более 100 млн рублей.

Михаил Докукин, известный PR-специалист из Новосибирска, развивающий свои аккаунты и работающий с блогерами, пояснил редакции Infopro54, что в регионе несколько десятков блогеров, которые органически сформировали аудиторию от 10 тысяч подписчиков. Кроме того, есть ряд пабликов с количеством подписчиков от 500 тысяч человек. В городе, по его словам, также есть блогеры, которые до сих пор активно работают в запрещенных в России соцсетях, где у них накручена очень большая аудитория.

— Лично я пока не понимаю, как блогеры должны подавать о себе сведения в Роскомнадзор. Пока не озвучен ни механизм, ни инструмент такой регистрации и отчетности, — комментирует Докукин. — Кроме того, чисто технически непонятно, как блогер, паблик, имеющий публичный канал на YouTube с количеством подписчиков от 500 тысяч человек, будет отвечать на запрос ФСБ и РКН о подписчиках.

Собеседник Infopro54 напомнил, что в 2014 году блогеров уже пытались приравнять к СМИ и приняли закон о том, что инфлюенсер с суточным охватом более 3 тысяч просмотров обязан зарегистрироваться в качестве СМИ.

— Специфика работы блогера такова, что он может написать пост, который завирусится и даст 1 млн просмотров в сутки, а потом будет обычный контент с просмотрами в несколько тысяч. Но при этом он уже должен получить регистрацию как СМИ. Когда стало очевидно, что закон не работает, его отменили, — комментирует Михаил.

Эксперт не исключил, что данные поправки в закон приняты на перспективу, когда в России будут разблокированы запрещенные сети. Они также попадут под контроль РКН и ФСБ.

— Возможно, власти рассчитывают, что после вступления в силу закона блогеры начнут более активно переходить на отечественные площадки и заводить на них рекламный трафик, — рассуждает Докукин. — Также не исключаю, что следующим шагом могут стать показательные штрафы инфлюенсеров с большой аудиторией, которые не маркируют рекламу, а также их рекламодателей.

— В новом законе мне непонятен ряд моментов. Во-первых, часть блогеров уже засветились, когда была введена маркировка рекламы. Они подавали свои данные в Роскомнадзор и уже попали в базу. Им нужно снова регистрироваться? — рассуждает Ксения. — После введения порога в 10 тысяч подписчиков, на мой взгляд, становится непонятно, кого считать блогером. К примеру, у нашего губернатора Андрея Травникова в «Телеграме» более 16 тысяч подписчиков. Считается ли он блогером и должен ли вставать на учет? Попадают ли под этот закон другие госслужащие, медийные люди, которые ведут свои соцсети? Также у всех блогеров есть неактивные подписчики, в число которых могут входить профили баров, магазинов, ресторанов, тренинговых организаций и т.д. Входят ли они в прописанные в законе 10 тысяч? Если при чистке подписчиков их количество уменьшится до менее 10 тысяч, будет ли такой блогер обязан проходить регистрацию?

Ксения Каманова , блогер-журналист, член Союза журналистов России, педагог СИУ филиала РАНХиГС (Ведет предмет «Работа с блогерами». — Ред.), создатель Fashion-группировки новосибирских блогеров, также отметила, что это не первая попытка законодателей систематизировать и взять под контроль сферу блогеров.

При этом для блогеров Новосибирска эксперт не видит особого смысла регистрироваться.

— На какой рекламе они зарабатывают? Это в основном бартер: суши, роллы, депиляция, ногти, брови, ресницы. Ради того, чтобы рекламировать пиццу за депозит в 2 тысячи рублей, есть ли смысл проходить процедуру регистрации? — сомневается Ксения Каманова.

Она также считает, что многие новосибирские блогеры вряд ли пойдут регистрироваться в Роскомнадзор после вступления в силу нового закона.

— Думаю, что блогеры будут дожидаться, когда начнутся судебные процедуры, когда инфлюенсеров будут привлекать к судебной ответственности или штрафам за отсутствие регистрации, — прогнозирует собеседница Infopro54.

Стоит отметить, что аккаунты в соцсетях сейчас ведут многие представители органов власти. К примеру, у депутата Госдумы Александра Хинштейна в «Телеграме» почти 123 тысяч подписчиков, у губернатора Красноярского края Михаила Котюкова — более 56 тысяч, у главы Иркутской области Игоря Кобзева — почти 51 тысяча, у новосибирского губернатора Андрея Травникова — более 16,5 тысячи подписчиков. Как пояснил Infopro54 заместитель руководителя администрации – руководитель департамента информационной политики правительства Новосибирской области Сергей Нешумов, «губернатор, безусловно, будет исполнять все требования законодательства РФ. Механизм исполнения данных требований, по его словам, будет понятен в ближайшее время».

Ранее редакция рассказывала о том, что новосибирского блогера оштрафовали за поездку на самокате со стиральной машиной.