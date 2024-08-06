Депутату Антону Картавину* не удалось снять статус иноагента в Новосибирске

Суд рассмотрел апелляционную жалобу депутата Городского Совета Новосибирска Антона Картавина* об оспаривании статуса иноагента.

— Решение Ленинского районного суда г. Новосибирска от 14.03.2024 в отношении Антона Картавина * оставлено без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения, — говорится в сообщении Ленинскиого районного суда.

Напомним, что в реестр Министерства юстиции его имя добавили 2 февраля 2024 года.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирским депутатам дали 180 дней на снятие статуса иноагента. Если снять статус не удастся, то они будут лишены полномочий. Есть два способа снять статус иностранного агента: через суд, который признает, что человек получил этот статус незаконно, либо по обращению человека, которому присвоен статус в Минюст.

* Признан Минюстом РФ иноагентом.