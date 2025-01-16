Новосибирцы отказываются от кредитных карт

В Новосибирской области резко снизилось количество выданных новых кредитных карт. В декабре жители региона оформили в 24,6 тысяч штук, что на 15,7% меньше, чем в ноябре. Для сравнения в марте и апреле 2024 года новосибирцам было выдано порядка 46,6 тысяч кредиток, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

— Выдача новых кредитных карт сокращается седьмой месяц подряд. Сложившаяся тенденция объясняется жесткой денежно-кредитной политикой регулятора по охлаждению кредитного рынка и введением, в числе прочего, ограничений в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН). Соответственно, банки постепенно снижают свой аппетит к риску, ориентируясь на заемщиков с высоким уровнем кредитоспособности, а поток заявок от клиентов с недостаточными доходами, напротив, сокращается, — констатировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Он добавил, что сокращение выдачи кредиток наблюдается во всех крупных регионах России. Наиболее серьезная динамика сокращения в декабре была зафиксирована в Республике Крым (-24,6%), Ханты-Мансийском АО (-23,7%), Красноярском (-22,1%) и Пермском (-20,1%) краях, а также в Кемеровской области (-19,0%).

Напомним, в октябре 2024 года средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам в регионе составлял 101,6 тыс. рублей.

Ранее редакция сообщала, что в ноябре 2024 года количество выданных в Новосибирской области автокредитов рухнуло на 40%. Это самое сильное сокращение среди регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования.