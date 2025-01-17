Новосибирская область лидирует по «смертности» компаний в России

По итогам прошлого года в России в целом были закрыты 203 тысячи компаний. Это на 20% меньше, чем в 2023 году и рекордно низкий показатель за 14 лет, констатировали аналитики FinExpertiza, проанализировав данные ФНС. За год в стране также были созданы почти 216 тысяч компаний — это меньше, чем в 2023 году на 11%. В итоге впервые с 2015 года «рождаемость» компаний превысила «смертность».

Однако, в Новосибирской области количество закрытых компаний превысило количество открытых. По этому показателю регион лидирует в России: за год созданы 4258, ликвидированы — 5993. То есть «смертность» компаний в области составила 1,7 тысяч.

В топ-10 по убыли компаний входят еще два сибирских региона. В Омской области за год количество закрытых компаний превысило открытия на 1,3 тысячи, в Алтайском крае – на 1,1 тысячу. Только в трех регионах округа зарегистрировано небольшое положительное сальдо: Республика Алтай (75), Республика Тыва (69) и Республика Хакассия (24).

Сокращение количества закрытых компаний в целом по России аналитики FinExpertiza связывают с завершением основного этапа очистки реестра от компаний-однодневок. Большинство компаний в 2024 году были исключены из ЕГРЮЛ по решению налоговых органов за недостоверность предоставленных сведений: субъекты предпринимательской деятельности были признаны фиктивными.

Вторая по распространённости причина: отсутствие налоговой отчетности и операций по банковскому счету. Помимо ликвидации бизнеса собственники таких компаний сейчас могут попасть в реестр дисквалифицированных лиц с лишением права на организацию новых бизнесов в течение трех лет.

Третья причина — неспособность пройти полноценную процедуру банкротства из-за отсутствия средств.

— За год количество «брошенных» бизнесов в России выросло на 39%. Почти на треть сократилось число добровольных ликвидаций по инициативе самих собственников бизнеса, — констатирует президент FinExpertiza Елена Трубникова.

По данным ФНС, на 10 декабря 2024 года в Новосибирской области было зарегистрировано 151 998 субъектов предпринимательской деятельности, из них 62 536 юрлиц и 89 462. В них было занято 380 363 человек. Больше всего в регионе микропредприятий — 56 954, из них признаки «вновь созданных» имеют 4 320. То есть именно эта категория обеспечивала рождаемость бизнеса в регионе в 2024 году.

Напомним, в 2024 году налоговики начала применять отраслевой подход к оценке бизнеса в Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что дефицит кадров в Новосибирской области достиг рекордного максимума. На одного соискателя приходится почти пять вакансий.