Депутаты готовят законопроект о выплатах к юбилею свадьбы

Депутаты фракции ЛДПР работают над созданием законопроекта, который предполагает введение господдержки в виде выплат для супружеских пар, пребывающих в законном браке 20 и более лет, передает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя руководителя фракции либерал-демократов Ярослава Нилова.

Один из авторов проекта закона уточнил, что в настоящее время в ряде регионов уже установлены различные меры господдержки таких пар, однако это необходимо сделать централизованно.

— Если люди находятся в браке более 20 лет — давайте им будем выплачивать по 20 тыс. каждому супругу без учета районных коэффициентов. И так делать каждые пять лет. Кроме этого регионы будут иметь право дополнительно устанавливать меры соцподдержки, — предложил депутат.

Нилов отметил, что во фракции данный законопроект планируют посвятить основателю партии Владимиру Жириновскому, «чей первый и единственный брак продлился много десятилетий».

В пресс-службе ЛДПР сообщили, что законопроект направят на отзыв в правительство до конца нынешней весенней сессии Госдумы, уточнили в агентстве ТАСС.

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