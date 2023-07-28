Новосибирцы отметят День ВМФ России на Михайловской набережной

30 июля на Михайловской набережной в Новосибирске состоится празднование Дня ВМФ России. Об этом сообщает мэрия города.

Программа стартует в 10 утра с подъёма флага с возложение цветов около мемориала «Морякам и речникам, отдавшим жизнь за Отечество» на улице Обской. После в 11 часов на Михайловской набережной состоится патриотический концерт.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске вновь предлагают создать речные скоростные маршруты для объезда городских пробок.